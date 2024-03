New Zealand vs Australia: विल यंग से टकरा गए केन विलियमसन, 12 साल बाद ऐसे हुए आउट, देखें वीडियो

Highlights सिंगल लेने के चक्कर में साथी खिलाड़ी से टकरा गए केन विलियमसन 12 साल बाद टेस्ट मैच में रन आउट हुए साल 2012 में जिम्ब्बावे के खिलाफ रन आउट हुए थे

New Zealand vs Australia: न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन टेस्ट में 12 साल के बाद रन आउट हुए। वह इससे पहले साल 2012 में जिम्ब्बावे के खिलाफ रन आउट हुए थे। दरअसल, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। टेस्ट मैच के दूसरे दिन जब ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 383 रनों पर ऑल आउट हुई तो न्यूजीलैंड के ओपनर पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर थे।

KANE WILLIAMSON IS RUN OUT IN TEST CRICKET FOR THE FIRST TIME IN 12 YEARS...!!! 🤯pic.twitter.com/KRheTm61sg