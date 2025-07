Joe Root IND vs ENG 4th Test Day 3 Updates: टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन, नंबर-3 पर रूट, देखिए टॉप-5 लिस्ट

Highlights Joe Root IND vs ENG Live Score, 4th Test Day 3 Updates: मुकाम हासिल करने में 157 मैच लगे। Joe Root IND vs ENG Live Score, 4th Test Day 3 Updates: टेस्ट दिग्गजों से तेज़ है। Joe Root IND vs ENG Live Score, 4th Test Day 3 Updates: सचिन तेंदुलकर (15,921) से पीछे हैं।

Joe Root IND vs ENG Live Score, 4th Test Day 3 Updates: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और शानदार खिलाड़ी जो रूट ने इतिहास कायम किया। जो रूट टेस्ट इतिहास में तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, उन्होंने राहुल द्रविड़ और जैक्स कैलिस को पीछे छोड़ दिया है। मैनचेस्टर टेस्ट के तीसरे दिन 30 रन बनाते ही इस उपलब्धि पर पहुंचे। उन्होंने इंग्लैंड की पहली पारी के 57वें ओवर में 30 रन बनाकर यह उपलब्धि हासिल कर ली। रूट को द्रविड़ के 13,288 रनों के कुल योग को पार करने के लिए सिर्फ़ 19 रनों की ज़रूरत थी और कैलिस को पीछे छोड़ने के लिए 20 रनों की।

Aussie legend Ricky Ponting envisions Joe Root creating history in Manchester 👀#WTC27#ENGvINDhttps://t.co/wFlKtpCPB1 — ICC (@ICC) July 25, 2025

The 104th time Joe Root has passed 50 in Test cricket 🤯



🤝 @IGcompic.twitter.com/txwERHsmwb— England Cricket (@englandcricket) July 25, 2025

Joe Root IND vs ENG Live Score, 4th Test Day 3 Updates: टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन-

15921 - सचिन तेंदुलकर

13378 - रिकी पोंटिंग

13290* - जो रूट

13289 - जैक्स कैलिस

13288 - राहुल द्रविड़।

Joe Root joins Ollie Pope on 5️⃣0️⃣ 🤝



This partnership now worth 1️⃣2️⃣1️⃣ at Emirates Old Trafford 🔥 pic.twitter.com/eUW2t4mNqp — England Cricket (@englandcricket) July 25, 2025

Skipping up to third on the all-time list...



Just GOAT things 🐐 pic.twitter.com/RanX6sluuO— England Cricket (@englandcricket) July 25, 2025

उन्हें मुकाम हासिल करने में 157 मैच लगे। टेस्ट दिग्गजों से तेज़ है। रूट टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने रूट ने अपने टेस्ट करियर में कुल 13,290 रन बनाए हैं और अब वह केवल दो खिलाड़ियों - रिकी पोंटिंग (13,378) और सचिन तेंदुलकर (15,921) से पीछे हैं।