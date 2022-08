Jhulan Goswami: इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेंगी झूलन गोस्वामी, इस दिन कहेंगी अलविदा

Highlights महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पर अपना विदाई मैच खेलेंगी। 24 सितंबर को तीसरा और अंतिम वनडे उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा। गोस्वामी एक ऑलराउंडर जो दाएं हाथ से बल्लेबाजी और दाएं हाथ से मध्यम तेज गेंदबाजी करती हैं।

नई दिल्ली: भारत की अनुभवी महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर अपना विदाई मैच खेलेंगी। 24 सितंबर को तीसरा और अंतिम वनडे उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सूत्रों ने यह जानकारी दी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान गोस्वामी एक ऑलराउंडर जो दाएं हाथ से बल्लेबाजी और दाएं हाथ से मध्यम तेज गेंदबाजी करती हैं।

झूलन गोस्वामी को अब तक की सबसे महान महिला तेज गेंदबाजों में से एक और महिला क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गेंदबाजों में से एक माना जाता है। यही नहीं, उन्हें कैथरीन फिट्जपैट्रिक के रिटायरमेंट के बाद सबसे तेज समकालीन गेंदबाज माना जाता है। अगस्त 2018 में गोस्वामी ने टी20 से संन्यास की घोषणा की थी। उन्होंने 2007 में आईसीसी महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता।

Veteran India woman cricketer Jhulan Goswami to play her farewell match against England at Lord's. The third and final ODI on 24th September will be her last international appearance: BCCI sources



