Jaydev Unadkat-Jayant Yadav: ससेक्स और मिडिलसेक्स के लिए पांच-पांच विकेट झटके, जयदेव और जयंत ने किया कमाल, पुजारा ने 26 और 23 रन बनाए

Highlights चेतेश्वर पुजारा ने इस मैच की दोनों पारियों में 26 और 23 रन बनाये। लीसेस्टरशर के सलामी बल्लेबाज ऋषि पटेल का शानदार कैच भी लपका। लंकाशर के खिलाफ 33 ओवर में 131 रन देकर पांच विकेट चटकाये।

Jaydev Unadkat-Jayant Yadav: भारतीय तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट और स्पिनर जयंत यादव ने इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीमों क्रमश: ससेक्स और मिडिलसेक्स के लिए पांच-पांच विकेट झटके।

वामहस्त गेंदबाज उनादकट ने लीसेस्टरशर के खिलाफ दूसरी पारी में 32.4 ओवर में 94 देकर छह विकेट लिये और टीम को 15 रन की रोमांचक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने मैच की पहली पारी में भी तीन विकेट लिये थे। ससेक्स के कप्तान और दिग्गज भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने इस मैच की दोनों पारियों में 26 और 23 रन बनाये।

