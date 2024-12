BCCI में सफल कार्यकाल के बाद जय शाह ने ICC अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया

Highlights शाह ने आज से आधिकारिक तौर पर ICC के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला वह पूर्व BCCI सचिव ग्रेग बार्कले की जगह लेंगे, जो नवंबर 2020 से इस पद पर हैं शाह की की यात्रा 2009 में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से शुरू हुई

दुबई:जय शाह ने आज यानी 1 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है, जो वैश्विक क्रिकेट प्रशासन में एक नया अध्याय शुरू करेगा। पूर्व BCCI सचिव ग्रेग बार्कले की जगह लेंगे, जो नवंबर 2020 से इस पद पर हैं। ICC अध्यक्ष के रूप में अपने उद्घाटन वक्तव्य में, जय शाह ने अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया, जिसमें लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल करने को एक परिवर्तनकारी अवसर के रूप में शामिल करने और महिलाओं के खेल के विकास को प्राथमिकता देने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

शाह ने कहा, "मुझे आईसीसी अध्यक्ष की भूमिका निभाने का सम्मान मिला है और मैं आईसीसी निदेशकों और सदस्य बोर्डों के समर्थन और विश्वास के लिए आभारी हूं।" "यह खेल के लिए एक रोमांचक समय है क्योंकि हम LA28 ओलंपिक खेलों की तैयारी कर रहे हैं और दुनिया भर के प्रशंसकों के लिए क्रिकेट को अधिक समावेशी और आकर्षक बनाने के लिए काम कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "हम कई प्रारूपों के सह-अस्तित्व और महिलाओं के खेल के विकास में तेजी लाने की आवश्यकता के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। क्रिकेट में वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाएं हैं, और मैं इन अवसरों को भुनाने और खेल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आईसीसी टीम और सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं।"

A new chapter of global cricket begins today with Jay Shah starting his tenure as ICC Chair.



Details: https://t.co/y8RKJEvXvlpic.twitter.com/Fse4qrRS7a