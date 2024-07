Jasprit Bumrah World Cup winning Team India: मैं सपनों में जी रहा हूं और मुझे खुशी से भर दिया, बुमराह ने एक्स पर पोस्ट किया, देखें वीडियो

Highlights Jasprit Bumrah World Cup winning Team India: टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। Jasprit Bumrah World Cup winning Team India: भारत की 17 साल बाद खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई। Jasprit Bumrah World Cup winning Team India: खेले गए टूर्नामेंट में 15 विकेट लिए।

Jasprit Bumrah World Cup winning Team India: भारतीय खिलाड़ियों के टी20 विश्व कप का चैंपियन बनने के बाद स्वदेश में मिले शानदार स्वागत के लिए आभार व्यक्त करने की कड़ी में गेंदबाजी के अगुआ जसप्रीत बुमराह ने कहा कि वह पिछले कुछ दिनों से सपनों में जी रहे हैं। इस 30 वर्षीय तेज गेंदबाज ने अमेरिका और वेस्टइंडीज की संयुक्त मेजबानी में खेले गए टूर्नामेंट में 15 विकेट लिए। बुमराह ने टी20 विश्व कप में भारत की 17 साल बाद खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।

I am so thankful for the last few days. I’ve been living a dream and it has filled me with happiness and gratitude.🇮🇳💙 pic.twitter.com/w5LTukO9Fz — Jasprit Bumrah (@Jaspritbumrah93) July 8, 2024

बुमराह ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘‘मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत आभारी हूं। मैं सपनों में जी रहा हूं और इसने मुझे खुशी और कृतज्ञता से भर दिया है।’’ इस तेज गेंदबाज ने इसके साथ एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें स्वदेश लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नाश्ते और मुंबई में लाखों प्रशंसकों के साथ विजय परेड के अंश शामिल हैं।

42 सेकंड की इस क्लिप में गुरुवार को परेड के बाद सम्मान समारोह के दौरान विराट कोहली के भाषण का ऑडियो भी शामिल है जिसमें वह बुमराह के योगदान की प्रशंसा कर रहे हैं। बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर भारत को शानदार वापसी दिलाई थी।

It was an honour to be invited to our honourable Prime Minister’s residence this morning. Thank you so much for your warmth and hospitality sir @narendramodi 🇮🇳 pic.twitter.com/xp8YBc3gD9 — Jasprit Bumrah (@Jaspritbumrah93) July 4, 2024

दक्षिण अफ्रीका को एक समय 30 गेंद पर 30 रन चाहिए थे लेकिन इन दोनों ने मिलकर उसकी बल्लेबाजी को थर्रा दिया और भारत सात रन से जीत दर्ज करने में सफल रहा। कोहली ने वानखेड़े स्टेडियम में सम्मान समारोह के दौरान कहा था कि बुमराह जैसा खिलाड़ी कई पीढियों में एक बार जन्म लेता है। इसके बाद स्टेडियम में बुमराह के नाम की गूंज सुनाई देने लगी।

woke up a world champion 🇮🇳🏆 pic.twitter.com/4E8meNEvd0 — Jasprit Bumrah (@Jaspritbumrah93) June 30, 2024

विश्व कप के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले कोहली ने कहा था,‘‘ मैं चाहता हूं कि सभी उस खिलाड़ी की प्रशंसा करें जिसने हमेशा हमें बार-बार वापसी दिलाई है। यह अद्भुत प्रदर्शन था। उस जैसा गेंदबाज कई पीढियों में एक बार जन्म लेता है। मुझे खुशी है कि वह हमारे लिए खेलता है।’’ बुमराह का हाल में अहमदाबाद अपने घर पहुंचने पर फूलों से स्वागत किया गया था।