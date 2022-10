ICC T20 World Cup 2022: रविंद्र जडेजा के बाद बुमराह टी20 विश्व कप से बाहर, टीम इंडिया को बड़ा झटका, मेडिकल टीम ने पुष्टि की

Highlights आईसीसी प्रतियोगिता से पहले टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है। महीनों तक टीम से बाहर रहना पड़ सकता है। कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ की परेशानियां बढ़ गई।

ICC T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया में होने वाली आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप (16 अक्टूबर) से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। भारतीय तेज गेंदबाजी के अगुआ जसप्रीत बुमराह बाहर हो गए। बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने पुष्टि कर दी। विस्तृत मूल्यांकन और विशेषज्ञों के परामर्श के बाद निर्णय लिया गया।

रविंद्र जडेजा के बाद बुमराह दूसरे सीनियर भारतीय खिलाड़ी हैं, जो विश्वकप में नहीं खेलेंगे। जडेजा घुटने के ऑपरेशन से उबर रहे हैं। भारत का पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ 23 अक्टूबर को है। बुमराह के चोटिल होने से कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ की परेशानियां बढ़ गई।

NEWS - Jasprit Bumrah ruled out of ICC Men's T20 World Cup 2022.



