जसप्रीत बुमराह को आईसीसी द्वारा फटकार लगाई गई, आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन किया था

Highlights क्रिकेट में किसी भी प्रकार का अनुचित शारीरिक संपर्क निषिद्ध है बुमराह और पोप के बीच हुआ था मामला बुमराह को आईसीसी द्वारा आधिकारिक फटकार लगाई गई

नई दिल्ली: इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत की हार के बाद अब हैदराबाद में मैच के दौरान आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन करने के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आईसीसी द्वारा आधिकारिक फटकार लगाई गई है।

बुमराह द्वारा किया गया विशिष्ट उल्लंघन अनुच्छेद 2.12 से संबंधित है, जो "एक अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान एक खिलाड़ी, अंपायर, मैच रेफरी या किसी अन्य व्यक्ति (दर्शक सहित) के साथ अनुचित शारीरिक संपर्क" के बारे में है।

ICC reprimands India pacer Jasprit Bumrah for "inappropriate" physical contact with England batter Ollie Pope during first Test in Hyderabad