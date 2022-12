अमेरिका की U-19 T20 विश्व कप की महिला टीम देख यूजर्स ने पूछा, 'क्या यह इंडिया बी टीम है?'

Highlights अमेरिका की अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली अधिकांश खिलाड़ी भारतीय मूल की टीम की कप्तानी गीतिका कोडाली कर रही हैं जबकि कोचिंग टीम का नेतृत्व वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज शिवनारायण चंद्रपॉल कर रहे हैं

U-19 T20 World Cup: अमेरिका ने अपनी अंडर-19 टी20 महिला वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हालांकि जब आप टीम मे शामिल खिलाड़ियों के नाम देखेंगे तो आपको एक पल के लिए यह लगेगा कि क्या है भारत की बी टीम है? टीम शामिल खिलाड़ियों के नाम देखकर सोशल मीडिया पर यूजर्स यही सवाल कर रहे हैं।

यूएसए क्रिकेट टीम अगले महीने दक्षिण अफ्रीका में उद्घाटन आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप में भाग लेगी। यूएसए क्रिकेट ने 15-खिलाड़ी टीम की घोषणा की जो 14-29 जनवरी से होने वाली महिला टी20 प्रतियोगिता में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेगी।

USA Cricket Women's U19s Squad for Historic First World Cup Appearance Named



15-player squad to represent Team USA is named for the inaugural ICC Under-19 Women's T20 World Cup in South Africa next month



