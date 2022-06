Ireland vs India Series: टी-20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले कप्तान, धोनी, विराट और रोहित शर्मा से आगे

Highlights टी20 में कप्तान बनने वाले हार्दिक नौवें भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले कोई भी कप्तान ने विकेट नहीं लिया था। 12-12 ओवर का कर दिया गया।

Ireland vs India Series: भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पंड्या ने पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच कई रिकॉर्ड अपने नाम किया। सबसे पहले टॉस जीतकर बाजी मारी। कप्तान पंड्या ने 12 गेंद में 24 रन की पारी खेली और साथ में एक विकेट भी लिया।

Bhuvi, Avesh and Hardik pick a wicket apiece as Ireland are 52/3 after 6 overs.



Live - https://t.co/490Pf1BPNa#IREvINDpic.twitter.com/UJeDNyN9s4 — BCCI (@BCCI) June 26, 2022

हार्दिक पंड्या ने दो ओवर में 26 रन देकर एक विकेट लिया। हार्दिक ने दूसरे ओवर में पॉल स्टर्लिंग (चार रन) को मिडऑफ पर क्षेत्ररक्षण कर रहे दीपक हुड्डा के हाथों कैच कराया। टी20 में कप्तान बनने वाले हार्दिक नौवें भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले कोई भी कप्तान ने विकेट नहीं लिया था।

आयरलैंड पर सात विकेट की जीत में हुड्डा ने बिखेरी चमक

पारी का आगाज करने आये दीपक हुड्डा (नाबाद 47) की शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत ने आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की सीरीज के बारिश से प्रभावित पहले टी20 मैच को सात विकेट से अपने नाम किया। बारिश के कारण मैच विलंब से शुरू हुआ और इसे 12-12 ओवर का कर दिया गया।

बूंदाबांदी के कारण टॉस में विलंब हुआ था और टॉस के बार फिर से रूक - रूक कर कई बार बारिश होने के कारण मैच शुरू होने में देरी हुई। आयरलैंड ने हैरी टेक्टर की नाबाद 64 रन की पारी के दम पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर में चार विकेट पर 108 रन बनाये। भारत ने 16 गेंद शेष रहते तीन विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया।

An exhibition of hitting in Dublin 🏏



India race at almost 12 an over in their chase against Ireland 👀#IREvIND talking points 🗣https://t.co/bWwrp0haeI — ICC (@ICC) June 27, 2022

हुड्डा ने 29 गेंद की नाबाद पारी में छह चौके और दो छक्के जड़े। उन्हें इशान किशन (11 गेंद में 26 रन) और कप्तान हार्दिक पंड्या (12 गेंद में 24 रन) का शानदार साथ मिला। आयरलैंड के लिए क्रेग यंग ने दो और जॉश लिटिल ने एक विकेट लिये। लक्ष्य का पीछा करते हुए सलामी बल्लेबाज किशन ने पहले ओवर में ही जॉश लिटिल के खिलाफ लगातार गेंदों पर चौका, छक्का और फिर चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिये।

उन्होंने इसके बाद तीसरे ओवर में क्रेग यंग का स्वागत चौके और छक्के से किया लेकिन इस गेंदबाज ने लगातार दो गेंदों पर किशन और सूर्यकुमार यादव को चलता मैच में आयरलैंड की वापसी करने की कोशिश की। किशन ने 11 गेंद की पारी में तीन चौके और दो छक्के लगाये। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आये हार्दिक ने चौके के साथ खाता खोला।

On a chilly Dublin evening ❄️❄️Chahal TV 📺returns with a special featuring @HoodaOnFire who opened the innings for #TeamIndia - by @RajalArora



P.S. Bring on some more sweaters for @yuzi_chahal 😁



Click here for full video 👉👉 https://t.co/PaPtNKJyT3pic.twitter.com/KnYFk6cF4o — BCCI (@BCCI) June 27, 2022

हुड्डा ने चौथे ओवर में मार्क ऐडर पर दो चौके लगाकर अपनी शानदार लय की झलक पेश की। चार ओवर के पावरप्ले के बाद भारत का स्कोर दो विकेट पर 45 रन था। छठे ओवर में गेंदबाजी के लिए आये स्पिनर एंडी मैक्ब्राइन के खिलाफ हार्दिक ने दो और हुड्डा ने एक छक्का लगाकर ओवर से 21 रन बटोरे। आयरलैंड के लिए पदार्पण कर रहे कोनोर ओलफर्ट का स्वागत हुड्डा ने छक्के से किया। उन्होंने आठवें ओवर में लिटिल के खिलाफ चौका जड़कर हार्दिक के साथ तीसरे विकेट की साझेदारी का अर्धशतक पूरा किया।

हार्दिक इसी ओवर में छक्का जड़ने के बाद पगबाधा हो गये। हुड्डा ने 10वें ओवर की शुरुआती दो गेंदों पर चौका लगाकर टीम को जीत दिला दी। दिनेश कार्तिक चार गेंद में पांच रन बनाकर नाबाद रहे। पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे पंड्या ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया।

इस मैच से तेज गेंदबाज उमरान मलिक को पदार्पण का मौका मिला टेक्टर ने 33 गेंद की अपनी नाबाद पारी में छह चौके और तीन छक्के जड़े। उन्होंने 22 रन पर तीन विकेट गिरने के बाद लॉर्कन टकर (18) के साथ चौथे विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी कर प्रतिस्पर्धी स्कोर की नींव रखी।

Thank you to our fans in Ireland and across the UK for turning out in large numbers and cheering for #TeamIndia. 👏🏾👏🏾



See you again on Tuesday. 🙌🏾 #IREvINDpic.twitter.com/1UUm2m4D0g — BCCI (@BCCI) June 26, 2022

भारत के लिए अनुभवी भुवनेश्वर कुमार ने तीन ओवर में 16 और युजवेंद्र चहल ने इतने ही ओवर में 11 रन देकर 1-1 विकेट लिये। पंड्या (दो ओवर में 26 रन) और आवेश खान (दो ओवर में 22 रन) को एक-एक सफलता मिली। पदार्पण कर रहे उमरान को एक ओवर गेंदबाजी करने का मौका मिला जिसमें उन्होंने 14 रन खर्च कर किये।

भुवनेश्वर कुमार ने पहले ओवर में ही आयरलैंड के कप्तान एंडी बेलबर्नी को खाता खोले बगैर पवेलियन की राह दिखा दी। कप्तान हार्दिक ने दूसरे ओवर में पॉल स्टर्लिंग (चार रन) को मिडऑफ पर क्षेत्ररक्षण कर रहे दीपक हुड्डा के हाथों कैच कराया। चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए आये आवेश का स्वागत हैरी टेक्टर ने चौके से किया लेकिन इस गेंदबाज ने ओवर की पांचवीं गेंद पर गैरेथ डेलेनी (आठ रन) को विकेटकीपर दिनेश कार्तिक के हाथों कैच कराया।

For his economical spell of 1/11 - @yuzi_chahal was the player of the match in the 1st T20I 👏👏



A 7-wicket win for #TeamIndia to start off the 2-match T20I series against Ireland 🔝#IREvINDpic.twitter.com/eMIMjR9mTL — BCCI (@BCCI) June 26, 2022

चार ओवर के पावरप्ले के बाद टीम 23 रन पर तीन विकेट गंवा कर मुश्किल में थी लेकिन टेक्टर ने अक्षर पटेल के खिलाफ दो चौके और फिर छठे ओवर में उमरान के खिलाफ चौका और छक्का जड़कर अपने आक्रामक इरादे जाहिर किये। दूसरे छोर पर संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैरी टकर ने आठवें ओवर में हार्दिक के खिलाफ लगातार दो गेंदों पर छक्के लगाये।

अगले ओवर में चहल के खिलाफ बड़ा शॉट लगाने के कोशिश में उन्होंने अक्षर को कैच थमा दिया। टेक्टर ने इसके बाद 10वें ओवर में भुवनेश्वर के खिलाफ चौका और छक्का लगाया। उन्होंने आखिरी ओवर में आवेश की पहली गेंद पर एक रन लेकर 30 गेंद में टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का अपना तीसरा अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने इसके बाद चौका और छक्का जड़कर टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचाया।

