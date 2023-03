Irani Cup 2023: मध्य प्रदेश 294 रन पर सिमटा, शेष भारत जीतेगा ईरानी ट्रॉफी!, 275 रन की बढ़त, नारंग और नवदीप ने झटके 7 विकेट

Highlights कुल बढ़त 275 रन की हो गयी है। पहली पारी में 484 रन बनाये थे। यशस्वी जायसवाल 58 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं।

Irani Cup 2023: ऑफ स्पिनर पुलकित नारंग (65 रन देकर चार विकेट) और तेज गेंदबाज नवदीप सैनी (56 रन देकर तीन विकेट) की शानदार गेंदबाजी की मदद से शेष भारत ने शुक्रवार को यहां ईरानी ट्राफी क्रिकेट मैच के तीसरे दिन पिछले सत्र की रणजी चैम्पियन मध्य प्रदेश को पहली पारी में 294 रन पर समेटकर 190 रन की बढ़त हासिल की।

शेष भारत ने स्टंप तक एक विकेट गंवाकर 85 रन बना लिये थे जिससे उसकी कुल बढ़त 275 रन की हो गयी है। उसने पहली पारी में 484 रन बनाये थे। पहली पारी में दोहरा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 58 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं। दूसरे छोर पर उनके साथ अभिमन्यु ईश्वरन 26 रन बनाकर खेल रहे हैं जिन्होंने पहली पारी में शतक बनाया था।

Yash Dubey's fine century guided Madhya Pradesh to 294 in the first innings against Rest of India, who finished Day 3 with a 275-run lead and 9 wickets in hand 👌👌#MPvROI | #IraniCup | @mastercardindia



