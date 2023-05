आप जिसके हकदार होते हैं वही मिलता है, विराट से बहस के बाद नवीन उल हक ने लिखा पोस्ट, कोहली ने भी शेयर किया कोट

Highlights लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी नवीन-उल-हक ने इंस्टा स्टोरी में विराट पर निशाना साधा है। नवीन-उल-हक ने लिखा कि आपको वही मिलता है जिसके आप हकदार होते हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 43वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के बल्लेबाज विराट कोहली और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के पेसर नवीन-उल-हक के बीच मैदानी जंग के बाद दोनों खिलाड़ियों ने अब सोशल मीडिया पर एक-दूसरे पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा है।

आरसीबी के विराट कोहली से बहस के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी नवीन-उल-हक ने इंस्टाग्राम स्टोरीज में लिखा कि जो जिसका हकदार होता उसे वहीं मिलता है। लखनऊ जायंट्स के पेसर ने लिखा- "आपको वह मिलता है जिसके आप हकदार हैं। ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही होता है।"

उधर, विराट कोहली ने भी इंस्टाग्राम स्टोरीज में मार्कस ऑरेलियस का एक कोट शेयर किया है। कोहली ने कोट में लिखा है, "हम जो कुछ भी सुनते हैं वह एक राय है, तथ्य नहीं और हम जो कुछ भी देखते हैं वह एक नजरिया है, हकीकत नहीं।"

गौरतलह है कि नवीन उल हक और विराट कोहली की मैच के दौरान बहस हो गई थी। दोनों टीमों के खिलाड़ियों द्वारा मामला शांत कराने के बीच कोहली और लखनऊ जायंट्स के मेंटॉर गौतम गंभीर एक-दूसरे से उलझ गए। शुरू में कोहली को गंभीर का कंधा पकड़े हुए देखा गया लेकिन जब दोनों के बीच तीखी बहस जारी रही तब अनुभवी स्पिनर अमित मिश्रा, आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसी और लखनऊ के सहायक कोच तथा दिल्ली के एक अन्य पूर्व खिलाड़ी विजय दहिया ने उनको अलग किया।

वहीं एक वीडियो में एलएसजी के कप्तान के.एल. राहुल ने आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली से बहस करने वाले नवीन-उल-हक को बुलाकर दोनों के बीच मामले को शांत कराने की कोशिक करते दिखे। वायरल हुए एक वीडियो में राहुल के अनुरोध को नवीन-उल-हक नजर अंदाज करते दिखे फिर विराट राहुल से कुछ बोलते हुए नजर आए।

Why Naveen show this attitude to number one batsman?? . . #ViratKohli #RCBVSLSG kl Rahul Virat kohli Amit Mishra Naveen ul haq Gambhir pic.twitter.com/a6fEPTcRN1

सोमवार के मैच में हुए बवाल के कई क्लिप वायरल हो रहे हैं। विराट कोहली का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वह अपने जूते की मिट्टी निकालकर एलएसजी के पेसर नवीन-उल-हक को दिखाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में ऑन-फील्ड अंपायर को बीच-बचाव करते हुए देखा जा सकता है। गौरतलब है, मैच के बाद कोहली व एलएसजी के मेंटॉर गौतम गंभीर के बीच बहस हुई थी।

