IPL 2024 Points Table: चेन्नई, राजस्थान और कोलकाता के पास 4-4 अंक, कोहली 181 रन के साथ सबसे आगे, यहां देखें प्वाइंट टेबल, इस बॉलर ने नाक में कर दी दम!

IPL 2024 Points Table: कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) को सात विकेट से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। शुक्रवार को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच खेला गया। अपनी दूसरी जीत के साथ केकेआर अब अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अभी भी चार अंकों और +1.979 नेट रन रेट के साथ शीर्ष स्थान पर है। आरसीबी छठे स्थान पर कायम है। इस बीच 181 रन के साथ विराट कोहली पहले पायदान पर है। हेनरी क्लासेन 143 रन के साथ दूसरे और रियान पराग 127 रन के साथ तीसरे पायदान पर है। गेंदबाजी में चेन्नई सुपर किंग्स के मुस्तफिर रहमान 8 विकेट के साथ पहले पायदान पर है। हर्षित राणा 5 विकेट के साथ दूसरे और आंद्रे रसेल 4 विकेट के साथ तीसरे पायदान पर है।

अंक तालिका यहां देखिएः

1- चेन्नई सुपर किंग्सः 4

2- कोलकाता नाइट राइडर्स 4

3-राजस्थान रॉयल्सः 4

4- सनराइजर्स हैदराबादः 2

5- पंजाब किंग्सः 2

6- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुः 2

7- गुजरात टाइटंसः 2

8- दिल्ली कैपिटल्सः 0

9- मुंबई इंडियंसः 0

10- लखनऊ सुपर जाइंट्सः 0

दूसरी पारी में पिच बेहतर हो गई: डुप्लेसी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) के कप्तान फाफ डुप्लेसी ने इंडियन प्रीमियर लीग में शुक्रवार को यहां कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ सात विकेट की हार के बाद कहा कि दूसरी पारी में पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतर हो गई थी। आरसीबी के 183 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए नाइट राइडर्स ने वेंकटेश अय्यर (50 रन, 30 गेंद, चार छक्के, तीन चौके) और सुनील नारायण (47 रन, 22 गेंद, पांच छक्के, दो चौके) की तूफानी पारियों से 19 गेंद शेष रहते तीन विकेट पर 186 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की।

नारायण और फिल सॉल्ट (30 रन, 20 गेंद, दो छक्के, दो चौके) ने पहले विकेट के लिए 6.3 ओवर में 86 रन जोड़कर टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई जबकि वेंकटेश ने कप्तान श्रेयस अय्यर (नाबाद 39 रन, 24 गेंद, दो चौके, दो छक्के) के साथ तीसरे विकेट के लिए 75 रन जोड़कर जीत की राह आसान की।

डुप्लेसी ने मैच के बाद कहा, ‘‘पहली पारी में कुछ गेंद रुक कर आ रहीं थी लेकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए पिच बेहतर हो गई। पहली पारी में बल्लेबाजी करना आसान नहीं था और आप देख सकते हैं कि विराट (कोहली) को भी थोड़ा संघर्ष करना पड़ा।’’ डुप्लेसी ने स्वीकार किया की नारायण और सॉल्ट की साझेदारी के बाद वापसी करना काफी मुश्किल था।

उन्होंने कहा, ‘‘हम एक या दो चीजें आजमा सकते थे लेकिन जिस तरह से सॉल्ट और नारायण ने बल्लेबाजी की, उन्होंने मैच काफी हद तक हमारे से छीन लिया। वे शानदार थे और पहले छह ओवरों में खेल को हमारी पहुंच से दूर कर दिया।’’ आरसीबी ने इससे पहले कोहली की 59 गेंद में चार छक्कों और चार चौकों से नाबाद 83 रन की पारी की बदौलत छह विकेट पर 182 रन बनाए। कोहली ने कैमरन ग्रीन (33) के साथ दूसरे विकेट के लिए 65 और ग्लेन मैक्सवेल (28) के साथ तीसरे विकेट के लिए 42 रन की साझेदारी भी की। दिनेश कार्तिक ने अंत में आठ गेंद में तीन छक्कों की मदद से 20 रन बनाए।