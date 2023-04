IPL 2023 Points Table: पहले नंबर पर राजस्थान रॉयल्स की टीम, आरसीबी कप्तान ने ऑरेंज कैप पर किया कब्जा, जानें पर्पल कैप किसके पास, देखें 10 टीम किस जगह पर

Highlights सीएसके तीसरे, जीटी चौथे, पीबीकेएस पांचवें और एमआई छठे स्थान पर है। एलएसजी के छह मैचों में चार जीत और 0.709 के एनआरआर के साथ 8 अंक हैं। संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स अब तक खेले गए पांच मैचों में से चार जीत से आठ अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है।

IPL 2023 Points Table: सलामी बल्लेबाज काइल मायर्स के अर्धशतक के बाद गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से लखनऊ सुपरजाइंट्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स को 10 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स पर 10 रन की जीत के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स अंक तालिका में दूसरे स्थान पर आ गई है।

सुपरजाइंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए। रॉयल्स की टीम छह विकेट पर 144 रन ही बना सकी। चार साल बाद सवाई मानसिंह स्टेडियम में उनकी वापसी निराशा के साथ हुई। राजस्थान रॉयल्स की टीम अभी भी पहले पायदान पर है। एलएसजी के छह मैचों में चार जीत और 0.709 के एनआरआर के साथ 8 अंक हैं। सीएसके तीसरे, जीटी चौथे, पीबीकेएस पांचवें और एमआई छठे स्थान पर है।

संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स अब तक खेले गए पांच मैचों में से चार जीत से आठ अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है। केएल राहुल की अगुवाई वाली टीम ने आईपीएल 2023 में अब तक तीन जीते और दो हारे हैं। कोलकाता 7वें, बेंगलोर 8वें, हैदराबाद नौवें और दिल्ली अंतिम स्थान पर है।

