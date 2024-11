IPL Auction 2025 Live Updates: पंत को लेकर हैदराबाद और लखनऊ में मारामारी?, आखिर LSG ने मारी बाजी, दिल्ली ने नहीं किया RTM का प्रयोग!

Highlights IPL Auction 2025 Live Updates: IPL Auction 2025 Live Updates: IPL Auction 2025 Live Updates:

IPL Auction 2025 Live Updates: विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने इतिहास रच दिया। इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। लखनऊ सुपर जाइंट्स ने 270000000 रुपये में खरीदा है। ऋषभ पंत की बोली 2 करोड़ से शुरू हुई। बोलियों के साथ एलएसजी और आरसीबी में खूब देखने को मिली। दो टीमों के साथ 9 करोड़ की बोली की लड़ाई छिड़ गई। आरसीबी ने इसकी बोली रु. 10.50 की है। लेकिन एलएसजी ने पंत का पीछा नहीं छोड़ा। 20 करोड़ की कीमत सनराइजर्स हैदराबाद ने लगा दी। दिल्ली कैपिटल्स आरटीएम का उपयोग नहीं किया। एलएसजी ने बोली बढ़ाकर रु. 27 करोड़ कर दी और एलएसजी ने ऋषभ पंत को साइन कर लिया। केकेआर को इस साल खिताब दिलाने वाले कप्तान श्रेयस अय्यर 26 करोड़ 75 लाख रूपये में पंजाब किंग्स से जुड़े।

1. ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स 27 करोड़

2. श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स 26.75 करोड़

3. अर्शदीप सिंह पंजाब किंग्स 18 करोड़

4. युजवेंद्र चहल पंजाब किंग्स 18 करोड़

5. जोस बटलर गुजरात टाइटंस 15.75 करोड़

6. लोकेश राहुल दिल्ली कैपिटल्स 14 करोड़

7. मोहम्मद सिराज गुजरात टाइटंस 12.25 करोड़

8. मिचेल स्टार्क दिल्ली कैपिटल्स 11.75 करोड़

9. कैगिसो रबाडा गुजरात टाइटंस 10.75 करोड़

10. मोहम्मद शमी सनराइजर्स हैदराबाद 10 करोड़

11. लियाम लिविंगस्टोन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 8.75 करोड़

12. डेविड मिलर लखनऊ सुपर जायंट्स 7.50 करोड़

पंत के लिये सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ के बीच जमकर होड़ लगी। लखनऊ ने आखिरी बोली 27 करोड़ रुपये की लगाई और दिल्ली कैपिटल्स ने राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया । इससे पहले अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26 करोड़ 75 लाख रुपये में खरीदा। दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब के बीच अय्यर को लेकर काफी समय तक होड़ रही लेकिन आखिर में पंजाब ने बाजी मारी ।

