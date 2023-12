Pat Cummins IPL Auction 2024: ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने तोड़े रिकॉर्ड, हैदराबाद ने 20.5 करोड़ में खरीदा

Highlights सैम कुरेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जेराल्ड कोएत्ज़ी मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे। आर. पावेल कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) में बारबाडोस रॉयल्स के कप्तान भी हैं।

Pat Cummins IPL Auction 2024 Updates: आईपीएल इतिहास में रिकॉर्ड टूट गया। सबसे महंगा खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड कायम हुआ। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को सनराइजर्स ने 20.50 करोड़ रुपये में खरीदा है। अब तक की सबसे ऊंची बोली है। सैम कुरेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जेराल्ड कोएत्ज़ी मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे।

सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप फाइनल के नायक ट्रेविस हेड को मंगलवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की नीलामी के दौरान 6.80 करोड़ रुपए में खरीदकर अपनी टीम से जोड़ा जबकि वेस्टइंडीज के रोवमैन पावेल को राजस्थान रॉयल्स ने 7.40 करोड़ रुपए में खरीदा।

नीलामी में सबसे पहला नाम वेस्टइंडीज के टी20 कप्तान पावेल का था जिनका आधार मूल्य दो करोड रुपए था। उनको खरीदने के लिए तीन टीमों ने दिलचस्पी दिखाई। आखिर में राजस्थान रॉयल्स की टीम इस ‘बिग हिटर’ को अपनी टीम से जोड़ने में सफल रही।

पावेल कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) में बारबाडोस रॉयल्स के कप्तान भी हैं। भारत के खिलाफ विश्व कप फाइनल में मैच विजेता शतक जड़ने वाले हेड को खरीदने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स ने बोली लगाई।

इस विकेटकीपर बल्लेबाज को आखिर में सनराइजर्स ने अपनी टीम से जोड़ा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ, भारत के मनीष पांडे और दक्षिण अफ्रीका के रिली रोसो को कोई खरीदार नहीं मिला जबकि इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को दिल्ली कैपिटल्स ने चार करोड़ रुपए में खरीदा।