IPL Auction 2024: आईपीएल में पैसों की बारिश, राजस्थान ने इस खिलाड़ी को 7.4 करोड़ रुपये खरीदा, विश्व कप में प्लेयर ऑफ द मैच हेड 6.8 करोड़ में बिके, हैरी दिल्ली से जुड़े

Highlights रोवमैन को दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज कर दिया था। राजस्थान रॉयल्स ने बोली शुरू की और फिर कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ कई बोली लगी। हैरी ब्रूक को दिल्ली कैपिटल्स ने 4 करोड़ रुपये में खरीदा।

IPL Auction 2024: आईपीएल नीलामी 2024 शुरू हो गई है। रोवमैन पॉवेल बिकने वाले पहले खिलाड़ी हैं। 7.4 करोड़ रुपये में राजस्थान रॉयल्स में शामिल हुए। राजस्थान रॉयल्स ने बोली शुरू की और फिर कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ कई बोली लगी। रोवमैन को दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज कर दिया था।

रोवमैन पॉवेल - 1 करोड़ - 7.40 करोड़ - राजस्थान रॉयल्स

हैरी ब्रूक - 2 करोड़ - 4 करोड़ - दिल्ली कैपिटल्स

ट्रैविस हेड - 2 करोड़ - 6.80 करोड़ - सनराइजर्स हैदराबाद।

वेस्टइंडीज के T20I कप्तान ने पहले आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स का प्रतिनिधित्व किया है। आईसीसी विश्व कप में प्लेयर ऑफ द मैच ट्रैविस हेड बिक गए हैं। वह 6.8 करोड़ रुपये में SRH में शामिल हुए। SRH द्वारा बोली शुरू करने से पहले किसी भी टीम ने ट्रैविस हेड के लिए बोली नहीं लगाई।

हैरी ब्रूक को दिल्ली कैपिटल्स ने 4 करोड़ रुपये में खरीदा। रॉयल्स कुछ देर तक चिल्लाता रहा लेकिन अंततः डीसी ने खिलाड़ी को उठा लिया। 30 वर्षीय पॉवेल का इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में प्रदर्शन अच्छा रहा और उन्होंने दूसरे मैच में अर्धशतक जमाया। रॉयल्स ने अपना आधा पर्स पॉवेल पर खर्च किया है।

The current bid now is INR 6.8 Crore💥



....And Travis Head is SOLD to the Sunrisers Hyderabad for INR 6.8 Crore 🧡#IPLAuction | #IPL | @SunRisers — IndianPremierLeague (@IPL) December 19, 2023