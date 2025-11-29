IPL 2026 auction: फाफ डु प्लेसिस ने आईपीएल की नीलामी से बाहर होने का फैसला किया, जानें क्या है कारण

IPL 2026 auction: 41 वर्षीय क्रिकेटर फाफ डू प्लेसिस का IPL से लंबा रिश्ता खत्म हो गया है, क्योंकि उन्होंने आने वाले IPL ऑक्शन में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। साउथ अफ्रीका के इस अनुभवी खिलाड़ी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर बताया कि वह 14 साल में पहली बार IPL नहीं खेलेंगे। इसके बजाय, वह पीएसएल 2026 में खेलकर एक नए सफर की शुरुआत करेंगे।

डू प्लेसिस ने 2012 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल में डेब्यू किया था, और अपने पहले सीज़न में 398 रन बनाए थे। यह 2020 एडिशन तक उनका सबसे अच्छा सीज़न रहा, जहाँ उन्होंने पहली बार 400 रन से ज़्यादा बनाए। डू प्लेसिस का सीएसके के साथ कई सालों तक शानदार करियर रहा, जिसमें उन्होंने 2018 और 2021 में उनके साथ टाइटल जीता।

2020-2024 तक, डु प्लेसिस IPL में एक बैटर के तौर पर अपने सबसे अच्छे दौर से गुज़रे। वह 2021 एडिशन में अपने ओपनिंग पार्टनर रुतुराज गायकवाड़ के सबसे ज़्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड से सिर्फ़ दो रन पीछे रहे और फिर 2023 एडिशन में भी दूसरे नंबर पर रहे, इस बार अपनी नई फ़्रैंचाइज़ी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए, जिसके वह कप्तान थे।

2025 एडिशन से पहले दिल्ली कैपिटल्स द्वारा खरीदे गए डु प्लेसिस का सीज़न ठीक-ठाक रहा, जहाँ उन्होंने 22.44 की औसत से सिर्फ़ 202 रन बनाए। डु प्लेसिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "IPL में 14 सीज़न के बाद, मैंने इस साल ऑक्शन में अपना नाम न डालने का फ़ैसला किया है।"

उन्होंने आगे लिखा, "यह एक बड़ा फ़ैसला है, और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो बहुत शुक्रगुज़ार महसूस करता हूँ। यह लीग मेरे सफ़र का एक बड़ा हिस्सा रही है। मैं लकी रहा हूँ कि मुझे वर्ल्ड-क्लास टीममेट्स के साथ, कमाल की फ़्रैंचाइज़ी के लिए, और ऐसे फ़ैन्स के सामने खेलने का मौका मिला जिनका पैशन किसी और चीज़ जैसा नहीं है।

क्रिकेटर ने लिखा, "चौदह साल एक लंबा समय है, और मुझे इस बात पर गर्व है कि यह चैप्टर मेरे लिए क्या मायने रखता है। इंडिया मेरे दिल में एक खास जगह रखता है, और यह पक्का कोई अलविदा नहीं है - आप मुझे फिर मिलेंगे।" पहले क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ालमी के लिए खेल चुके डु प्लेसिस ने कन्फ़र्म किया कि वह आने वाले एडिशन का हिस्सा होंगे।

उन्होंने लिखा, "इस साल, मैंने एक नया चैलेंज लेने का फ़ैसला किया है और आने वाले पीएसएल सीज़न में खेलूँगा। यह मेरे लिए एक रोमांचक कदम है - कुछ नया अनुभव करने, एक खिलाड़ी के तौर पर खुद को आगे बढ़ाने, और ज़बरदस्त टैलेंट और एनर्जी से भरी लीग को अपनाने का मौका।"