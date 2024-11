IPL 2025 Mega Auction: पंत, अय्यर और राहुल पर 67.75 करोड़ रुपये खर्च?, लखनऊ, पंजाब और दिल्ली के नए कप्तान मिले...

Highlights IPL 2025 Mega Auction LIVE: केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ गए हैं। IPL 2025 Mega Auction LIVE: दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब के बीच होड़ रही। IPL 2025 Mega Auction LIVE: आखिर में पंजाब किंग्स ने बाजी मारी।

IPL 2025 Mega Auction LIVE: इंडियन प्रीमियर लीग में ऋषभ पंत पर 27 करोड़, केएल राहुल पर 14 करोड़ और श्रेयस अय्यर पर 26 करोड़ 75 लाख रुपये खर्च हुए। तीन खिलाड़ी पर 67.75 करोड़ खर्च हो गए। तीनों खिलाड़ी टीम की कप्तानी करेंगे। पंत इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए, जिन्हें लखनऊ सुपर जाइंट्स ने मेगा नीलामी में 27 करोड़ रुपये में खरीदा, जबकि केकेआर को इस साल खिताब दिलाने वाले कप्तान श्रेयस अय्यर 26 करोड़ 75 लाख रुपये में पंजाब किंग्स से जुड़े। राहुल दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ गए हैं। तीनों खिलाड़ी कप्तानी करेंगे

पंत के लिये सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ के बीच जमकर होड़ लगी। लखनऊ ने आखिरी बोली 27 करोड़ रुपये की लगाई और दिल्ली कैपिटल्स ने राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया। इससे पहले अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26 करोड़ 75 लाख रुपये में खरीदा।

𝘿𝙊 𝙉𝙊𝙏 𝙈𝙄𝙎𝙎



Rishabh Pant 🤝 Lucknow Super Giants 🤝 INR 27 Crore 🤝 Record Books



Relive that history-making bid 🎥 🔽 #TATAIPLAuction | #TATAIPL | @RishabhPant17 | @LucknowIPLhttps://t.co/D1f7tCTLKR — IndianPremierLeague (@IPL) November 24, 2024

दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब के बीच अय्यर को लेकर काफी समय तक होड़ रही लेकिन आखिर में पंजाब ने बाजी मारी। अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ा था, जिन्हें पिछली नीलामी में केकेआर ने 24 करोड़ 75 लाख रुपये में खरीदा था।

स्टार्क को 11 करोड़ 75 लाख में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा। बायें हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को पंजाब ने राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करके 18 करोड़ रुपये में खरीदा। सनराइजर्स हैदराबाद ने आखिरी बोली 18 करोड़ रुपये की लगाई थी, जिसे आरटीएम के जरिये पंजाब ने मैच किया। चेन्नई सुपर किंग्स ने दो करोड़ की बेसप्राइज पर नीलामी में सबसे पहले उतरे अर्शदीप पर पहली बोली लगाई थी।

लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ में खरीद लिया। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लियाम लिविंगस्टोन ने आठ करोड़ 75 लाख रुपये खर्च किए। भारत के स्टार खिलाड़ियों में केएल राहुल को दिल्ली कैपिटल्स ने 14 करोड़ रुपये में खरीदा। दिल्ली ने चेन्नई सुपर किंग्स से बोली के मुकाबले में बाजी मारी।

वहीं तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को गुजरात टाइटंस ने 12 करोड़ 25 लाख में खरीदा। फिटनेस समस्याओं के कारण पिछले कुछ समय से भारतीय टीम से बाहर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को सनराइजर्स हैदराबाद ने दस करोड़ में खरीदा। कैगिसो रबाडा को गुजरात टाइटंस ने 10 करोड़ 75 लाख में और जोस बटलर को 15 करोड़ 75 लाख रुपये में खरीदा।

लखनऊ सुपर जाइंट्स ने दक्षिण अफ्रीका के आक्रामक बल्लेबाज डेविस मिलर को साढ़े सात करोड़ में खरीदा। पहले दो सेट में 12 खिलाड़ी बिक चुके हैं जबकि चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स , राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस ने अभी तक किसी को नहीं खरीदा है।