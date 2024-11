IPL 2025 Auction: जानें टैक्स कटौती के बाद ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, जोस बटलर और अन्य को कितने पैसे मिलेंगे

Highlights आईपीएल 2025 मेगा नीलामी में 10 फ्रेंचाइज़ी ने कुल 639.15 करोड़ खर्च किए पूरी राशि नीलामी में बिके 182 खिलाड़ियों पर खर्च की गई पंत ₹27 करोड़ में LSG के बाद आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए

IPL 2025 Auction: हाल ही में सऊदी अरब के जेद्दा में संपन्न हुई दो दिवसीय आईपीएल 2025 मेगा नीलामी में 10 फ्रेंचाइज़ी ने कुल 639.15 करोड़ खर्च किए। पूरी राशि नीलामी में बिके 182 खिलाड़ियों पर खर्च की गई, जिसमें 62 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल है। ऋषभ पंत ₹27 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बाद आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए, जबकि श्रेयस अय्यर दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। यह ध्यान देने वाली बात है कि खिलाड़ियों को पूरी राशि नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी नीलामी राशि से कर कटौती की जाती है।

आईपीएल फ्रैंचाइज़ खिलाड़ी को भुगतान करने से पहले स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के रूप में यह कर काटती है। भारतीय सरकार के नियमों के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों के वेतन से 10% कर काटा जाता है, जबकि विदेशी खिलाड़ियों के वेतन से 20% कर काटा जाता है।

भारतीय आयकर नियमों के अनुसार, पंत के आईपीएल वेतन से ₹8.1 करोड़ की कटौती की जाएगी, और ₹27 करोड़ की जगह, उन्हें सिर्फ़ ₹18.9 करोड़ मिलेंगे। श्रेयस अय्यर को 30% कर कटौती का सामना करना पड़ेगा और उन्हें नीलामी के दौरान मिले ₹26.75 करोड़ में से सिर्फ़ ₹18,72,50,000 मिलेंगे। दूसरी ओर बटलर को ₹15.75 करोड़ में बेचा गया और कर कटौती के बाद उन्हें सिर्फ़ ₹12.60 करोड़ मिलेंगे।

