WATCH: जब जोफ्रा आर्चर ने ऋषभ पंत की चोट को बनाया निशाना तो अगली गेंद पर भारतीय बल्लेबाज ने बाउंड्री जड़कर दिया करारा जवाब

ENG vs IND, 4th Test: अगर वीरता का कोई पर्यायवाची शब्द होता, तो गुरुवार को भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज ने जो किया, उसके बाद ऋषभ पंत सबसे उपयुक्त होते। इंग्लैंड ने सोचा होगा कि उसने भारत के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में ऋषभ पंत का आखिरी मैच देखा है। पंत के कुछ और ही विचार थे। ओल्ड ट्रैफर्ड में चौथे टेस्ट के पहले दिन पैर की चोट के कारण जल्दी रिटायर होने के बाद, पंत गुरुवार को लंगड़ाते हुए वापस लौटे, और अर्धशतक बनाया क्योंकि भारत 358 रन पर ऑल आउट हो गया।

जवाब में इंग्लैंड ने चाय के समय 77-0 का स्कोर बनाया था, जिसमें बेन डकेट ने 41 गेंदों में सात चौकों की मदद से 43 रन बनाए। ज़क क्रॉली 44 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए। यह पंत का साहसी प्रदर्शन था, जो एक दिन पहले चोटिल हो गए थे जब उनका प्रदर्शन उन पर भारी पड़ गया था।

रिपोर्टों में कहा गया था कि उनकी हड्डी टूट गई है और भारत ने कहा कि बाकी मैच के लिए ध्रुव जुरेल उनकी जगह विकेटकीपर होंगे। लेकिन शुरुआती सत्र में मेहमान टीम के दो विकेट गंवाने के बाद वह फिर से क्रीज पर लौट आए। शार्दुल ठाकुर (41) की जगह लेने के लिए पंत जब मैदान पर आए तो धीमी और असहजता से चलते हुए उनका उत्साहवर्धन किया गया।

उन्होंने 37 रन पर पारी शुरू की और 54 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर बोल्ड हो गए, जिससे भारत का स्कोर 349/9 हो गया और टीम ढेर हो गई। इन दो रनों के बीच पंत ने गजब का धैर्य दिखाया। बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर ने भी उन्हें निशाने पर लिया। दरअसल, एक ओवर में आर्चर पंत के पैर के अंगूठे पर लगभग चोट ही मार बैठे थे, और अगली ही गेंद पर उन्हें चौका लग गया।

