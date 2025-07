Rishabh Pant Toe Injury: नितीश कुमार रेड्डी, आकाश दीप और अर्शदीप सिंह के बाद ऋषभ पंत?, इस खिलाड़ी को मिलेगा मौका

Highlights Rishabh Pant Toe Injury England vs India, 4th Test 2025: अगले छह सप्ताह तक बाहर रहेंगे। Rishabh Pant Toe Injury England vs India, 4th Test 2025: ध्रुव जुरेल को चौथे टेस्ट मैच के लिए अंतिम एकादश में नहीं रखा गया था। Rishabh Pant Toe Injury England vs India, 4th Test 2025: दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद से भूमिका नहीं निभाई है।

Rishabh Pant Toe Injury England vs India, 4th Test 2025: भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन पैर की उंगली में फ्रैक्चर होने के कारण गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा टेस्ट श्रृंखला से बाहर हो गए। पंत बुधवार को इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स की गेंद पर रिवर्स स्वीप करने के प्रयास में चोटिल हो गए थे। तब वह 37 रन पर खेल रहे थे। दाहिने पैर में चोट लगने के कारण वह रिटायर्ड हर्ट हो गए और स्कैन के लिए गए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक सूत्र ने बताया, ‘‘वह अगले छह सप्ताह तक बाहर रहेंगे।

उनके कवर के तौर पर ईशान किशन को बुलाया जाएगा।’’ पंत के दाहिने पैर से खून रिसता हुआ देखा गया तथा शरीर के उस हिस्से में काफी सूजन भी थी। भारतीय टीम पहले ही चोटिल खिलाड़ियों की समस्या से जूझ रही है और अब पंत का बाहर होना उसके लिए करारा झटका है। भारत अभी पांच मैच की श्रृंखला में 1-2 से पीछे चल रहा है।

ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी घुटने की चोट के कारण पहले ही श्रृंखला से बाहर हो चुके हैं, जबकि तेज गेंदबाज आकाश दीप और अर्शदीप सिंह क्रमशः कमर में दर्द और उंगली की चोट के कारण चौथे टेस्ट मैच में नहीं खेल रहे हैं। किशन ने हाल ही में नॉटिंघमशर के लिए दो काउंटी मैच खेले थे।

वह टेस्ट श्रृंखला से पहले इंग्लैंड लायंस का सामना करने वाली भारत ए टीम का भी हिस्सा थे, हालांकि यह 26 वर्षीय खिलाड़ी दोनों मैचों में से किसी में भी नहीं खेला था। टीम प्रबंधन केएल राहुल को विकेटकीपिंग करने के लिए भी कह सकता है, लेकिन उन्होंने 2023-24 सत्र में दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद से यह भूमिका नहीं निभाई है।

टीम के अन्य विकेटकीपर ध्रुव जुरेल को चौथे टेस्ट मैच के लिए अंतिम एकादश में नहीं रखा गया था। श्रृंखला में पंत को दूसरी बार चोट लगी है। लॉर्ड्स में तीसरे टेस्ट के दौरान विकेटकीपिंग करते हुए उनकी उंगली में चोट लग गई थी जिसके कारण वह इंग्लैंड की दूसरी पारी में विकेटकीपिंग नहीं कर पाए थे। ध्रुव जुरेल ने तब स्थानापन्न खिलाड़ी के तौर पर विकेटकीपिंग की थी। इस स्टार खिलाड़ी ने 2022 में एक जानलेवा कार दुर्घटना के कारण बाहर रहने के बाद पिछले साल ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की थी।