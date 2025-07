Highlights सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने पचासा जड़ा। क्रिस वोक्स की गेंद पर रिवर्स हिट से चूक गए। उंगली की चोट से उबरने के बाद पंत इस मैच में उतरे थे।

India tour England 2025: चौथे टेस्ट मैच में एक और रिकॉर्ड दर्ज किया गया। वाशिंगटन सुंदर इस पारी में भारत के लिए पांचवें बाएं हाथ के बल्लेबाज़ हैं। टेस्ट क्रिकेट के अपने इतिहास में पहली बार हुआ है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम प्लेइंग इलेवन में पाँच बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों के साथ टेस्ट मैच खेल रही है। वाशिंगटन सुंदर से पहले यशस्वी जायसवाल (58 रन), साई सुदर्शन (61 रन), विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (48 गेंद में 37 रन, रिटायर्ड हर्ट) और रविंद्र जडेजा (40 गेंद, 20 रन और 3 चौके) बल्लेबाजी कर चुके हैं। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने पचासा जड़ा।

1. यशस्वी जायसवाल

2. साई सुदर्शन

3. ऋषभ पंत

4. रविंद्र जडेजा

5. वाशिंगटन सुंदर।

पंत (48 गेंद में 37 रन, रिटायर्ड हर्ट) क्रिस वोक्स की गेंद पर रिवर्स हिट से चूक गए। गेंद पंत के दाहिने पैर पर लगी जिससे उन्हें काफी दर्द हुआ और आखिरकार उन्हें गोल्फ कार्ट में मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। पैर में खून भी निकलता दिख रहा था जिससे भारतीय प्रशंसक और ड्रेसिंग रूम में सभी काफी चिंतित थे।

