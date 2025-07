Metatarsal fracture: क्रिकेटर ऋषभ पंत को हुआ है मेटाटार्सल फ्रैक्चर, जानिए क्या होता है यह

दिल्ली: मैनचेस्टर टेस्ट की पहली पारी के दौरान एक चिंताजनक घटना में, भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज़ ऋषभ पंत को इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज़ क्रिस वोक्स की एक गेंद पर दाहिने पैर में गहरी चोट लग गई। इस चोट के कारण पंत लड़खड़ाते हुए और असहज महसूस करने लगे, जिसके बाद उन्हें चिकित्सा सहायता लेनी पड़ी और एम्बुलेंस के ज़रिए मैदान से बाहर ले जाना पड़ा।

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग, जो अब स्काई स्पोर्ट्स के क्रिकेट विश्लेषक हैं, ने इस घटना के बाद अपनी आशंकाएँ व्यक्त कीं। पोंटिंग को डर था कि पंत को मेटाटार्सल फ्रैक्चर हो सकता है, एक ऐसी पैर की चोट जो उन्हें अपने करियर के दौरान खुद लगी थी।

पोंटिंग ने कहा, "वह अपने पैर पर कोई भार नहीं डाल पा रहे थे, और यह हमेशा एक चिंताजनक संकेत होता है।" "सूजन तुरंत दिखाई दी, जो मेटाटार्सल चोट की एक सामान्य विशेषता है। ये छोटी, नाज़ुक हड्डियाँ होती हैं और चोट लगने पर बहुत मुश्किल हो सकती हैं।"

मेटाटार्सल पाँच लंबी हड्डियाँ होती हैं जो मध्य पैर से होकर गुजरती हैं और पैर की उंगलियों को टखने से जोड़ती हैं। मेटाटार्सल फ्रैक्चर इनमें से एक या एक से अधिक हड्डियों के टूटने को कहते हैं और यह किसी आघात (जैसे पंत की चोट), अत्यधिक उपयोग, या ऊँचे पैर के आर्च जैसी संरचनात्मक समस्याओं के कारण हो सकता है।

Jones Fracture: Fracture of the 5th metatarsal of the foot, near the proximal ephiphysis (at the meta-diaphyseal junction) pic.twitter.com/JmKbsY2dUc