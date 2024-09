IPL 2025: टीम इंडिया के बाद राहुल द्रविड़ राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच के रूप में वापस लौटे

Highlights द्रविड़ तत्काल प्रभाव से राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच का पद संभालेंगे वह आगामी मेगा नीलामी सहित 2025 सत्र की योजना बनाने में शामिल होंगे उन्होंने 2012 और 2013 में आईपीएल में रॉयल्स का नेतृत्व किया था

IPL 2025:राजस्थान रॉयल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 के लिए राहुल द्रविड़ को अपनी फ्रेंचाइजी का मुख्य कोच नियुक्त करने की पुष्टि की है। एक बयान में कहा गया है कि द्रविड़ तत्काल प्रभाव से फ्रेंचाइजी के मुख्य कोच का पद संभालेंगे और आगामी मेगा नीलामी सहित 2025 सत्र की योजना बनाने में शामिल होंगे। जुलाई में भारत की टी20 विश्व कप जीत की देखरेख करने वाले द्रविड़ 2015 के बाद पहली बार फ्रेंचाइजी में वापसी करेंगे।

द्रविड़ ने 2012 और 2013 में आईपीएल में रॉयल्स का नेतृत्व किया और दिल्ली कैपिटल्स में जाने से पहले 2014 और 2015 में उनके मेंटर और क्रिकेट निदेशक के रूप में काम किया। द्रविड़ ने 2019 में भारत अंडर-19 कोच की भूमिका निभाने से पहले आईपीएल में मुख्य कोच के रूप में चार और सत्र बिताए।

राजस्थान की भूमिका द्रविड़ की पहली पेशेवर भूमिका होगी, क्योंकि जुलाई में सीनियर राष्ट्रीय पुरुष टीम के मुख्य कोच के रूप में उनका तीन साल का कार्यकाल समाप्त हो गया था। द्रविड़ पहले ही संगकारा और बाकी प्रबंधन टीम के साथ चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि फ्रैंचाइज़ी इस साल के अंत में होने वाली रिटेंशन और नीलामी की तैयारी कर रही है।

द्रविड़ ने एक बयान में कहा, "मैं उस फ्रैंचाइज़ में वापस आकर खुश हूं जिसे मैंने पिछले कई सालों तक 'घर' कहा है। विश्व कप के बाद, मुझे लगता है कि मेरे लिए एक और चुनौती लेने का यह आदर्श समय है, और रॉयल्स ऐसा करने के लिए एकदम सही जगह है।"

उन्होंने कहा, "पिछले कुछ सालों में फ्रैंचाइज़ ने जो प्रगति की है, उसमें मनोज, जेक, कुमार और टीम की बहुत मेहनत और विचार-विमर्श शामिल है। हमारे पास जिस तरह की प्रतिभा और संसाधन हैं, उसे देखते हुए यह हमारे लिए इस टीम को अगले स्तर पर ले जाने का एक रोमांचक अवसर है और मैं शुरुआत करने के लिए उत्सुक हूं।"

अटकलें लगाई जा रही थीं कि कुमार संगकारा रॉयल्स में राहुल द्रविड़ के लिए जगह बनाएंगे। हालांकि, 2008 के चैंपियन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संगकारा क्रिकेट निदेशक के रूप में बने रहेंगे।

संगकारा ने द्रविड़ का फ्रैंचाइज़ी में वापस स्वागत करते हुए कहा, "राहुल खेल खेलने वाले सबसे महान खिलाड़ियों में से एक हैं, लेकिन एक कोच के रूप में पिछले एक दशक में उन्होंने जो हासिल किया है वह असाधारण है। प्रतिभा को निखारने के लिए एक कोच के रूप में उनके पास जो विशेषताएं हैं, साथ ही उन्हें उच्चतम स्तर पर लगातार प्रदर्शन करने में सक्षम बनाती हैं, जिससे राजस्थान रॉयल्स खिताब के लिए आगे की चुनौती दे सकेगा। मैंने इस टीम के लिए उनके विजन के बारे में उनसे पहले ही कुछ सार्थक बातचीत की है, और वह रॉयल्स के लिए परिणाम देने के लिए उत्सुक हैं।"

