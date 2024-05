IPL 2024 Update SRH VS RR Orange-Purple Cap: अब केवल एक मैच बाकी, आखिर कौन जीतेगा ऑरेंज- पर्पल कैप, दो भारतीय खिलाड़ी टॉप पर, 15 खिलाड़ियों की लिस्ट

Highlights IPL 2024 Update SRH VS RR Orange-Purple Cap: विराट कोहली 741 रन के साथ सबसे आगे है। IPL 2024 Update SRH VS RR Orange-Purple Cap: हर्षल पटेल 24 विकेट अपने नाम किया है। IPL 2024 Update SRH VS RR Orange-Purple Cap: फाइनल मुकाबला 26 मई को खेला जाएगा।

IPL 2024 Update SRH VS RR Orange-Purple Cap: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) 2024 में राजस्थान रॉयल्स की टीम हर मामले में पिछड़ गई। गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण प्रदर्शन के कारण सनराइजर्स हैदराबाद ने बाजी मार ली। इस सीज़न में उन्होंने एक या दो मैचों को छोड़कर शायद ही कभी स्पिन का इस्तेमाल किया था। अंत में SRH की आसान जीत हुई और फाइनल में रविवार (26वें) को केकेआर से टक्कर लेंगे। इस बीच ऑरेंज कैप (Orange Cap) और पर्पल कैप (Purple Cap) में भी उठापटक भी हो गया। अब केवल एक मैच बाकी है।

आईपीएल में ऑरेंज कैपः (IPL 2024 updated Orange Cap)

1- विराट कोहलीः 741

2- ऋतुराज गायकवाड़ः 583

3- रियान परागः 573

4- ट्रैविस हेडः 567

5ः संजू सैमसनः 531

6- साई सुदर्शनः 527

7- केएल राहुलः 520

8- निकोलस पूरणः 499

9-अभिषेक शर्माः 482

10- सुनील नारायणः 482

11-हेनरिक क्लासेनः 463

12- ऋषभ पंतः 446

13-फाफ डु प्लेसिसः 438

14- फिल साल्टः 435

15 यशस्वी जयसवालः 435।

आईपीएल में पर्पल कैपः (IPL 2024 updated Purple Cap)

1- हर्षल पटेलः 24

2- जसप्रीत बुमराहः 20

3- वरुण चक्रवर्तीः 20

4- टी नटराजनः 19

5- आवेश खानः 19

6- अर्शदीप सिंहः 19

7- युजवेंद्र चहलः 18

8- तुषार देशपांडेः 17

9- पैट कमिंसः 17

10- हर्षित राणाः 17

11ः खलील अहमदः 17

12- मुकेश कुमारः 17

13-सुनील नरेनः 16

14-ट्रेंट बोल्टः 16

15- कुलदीप यादवः 16।