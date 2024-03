IPL 2024: आईपीएल का दूसरा भाग भारत से बाहर हो सकता है! चुनावों की घोषणा के बाद BCCI लेगा निर्णय

Highlights भारत का चुनाव आयोग शनिवार को दोपहर 3 बजे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा चुनावों की तारीखें आईपीएल मैचों से टकरा सकती हैं बीसीसीआई प्लान बी के साथ तैयार हो रहा है

IPL 2024: भारत का चुनाव आयोग शनिवार को दोपहर 3 बजे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। इस घोषणा के बाद बीसीसीआई तय करेगा कि आईपीएल मैचों को दुबई में स्थानांतरित किया जाना चाहिए या नहीं। चुनावों की तारीखें आईपीएल मैचों से टकरा सकती हैं इसलिए बीसीसीआई प्लान बी के साथ तैयार हो रहा है।

टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई के कुछ शीर्ष अधिकारी आयोजन की संभावना तलाशने के लिए दुबई में हैं। मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ आईपीएल टीमों ने अपने खिलाड़ियों से पासपोर्ट जमा करने को कहा है। इससे आयोजन स्थल को भारत से बाहर स्थानांतरित करने की अटकलें भी तेज हो गई हैं।

इससे पहले भी 2014 आईपीएल का पहला भाग आम चुनावों के कारण संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। हालांकि बीसीसीआई ने आईपीएल के पहले हाफ के शेड्यूल की घोषणा कर दी है जिसमें 21 मैच शामिल हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 शुक्रवार 22 मार्च को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में शुरू हो रहा है। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से मुकाबला करेगी। बीसीसीआई के अनुसार, 17 दिनों में 21 मैच खेले जाएंगे जो 22 मार्च से 7 अप्रैल के बीच होंगे। इस शेड्यूल का आखिरी मैच 7 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच लखनऊ में होगा।

