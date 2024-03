Highlights आगामी इंडियन प्रीमियर लीग 2024 से पहले 10 टीमों के कप्तान ने ट्रॉफी से पहले फोटो खिंचवाईं इस दौरान एक तस्वीर सबसे चौंकाने वाली नजर आईं फोटो से ये कंफर्म हुआ कि आईपीएल 2024 में सीएसके के नए कप्तान होंगे ऋतुराज गायकवाड़

CSK New Captain Ruturaj Gaikwad: आगामी इंडियन प्रीमियर लीग 2024 से पहले 10 टीमों के कप्तानों ने एक साथ IPL ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवाईं। इस क्रम में चेन्नई सुपर किंग्स टीम में एक बड़ा बदलाव होते हुए दिख रहा है। इस बार महेंद्र सिंह धोनी की जगह ऋतुराज गायकवाड़ पर फ्रेंचाइजी ने दांव लगाया है।

𝐈𝐭'𝐬 𝐒𝐡𝐨𝐰𝐓𝐢𝐦𝐞!



The #TATAIPL is here and WE are ready to ROCK & ROLL 🎉🥳🥁



Presenting the 9 captains with PBKS being represented by vice-captain Jitesh Sharma. pic.twitter.com/v3fyo95cWI