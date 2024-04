RCB vs LSG : आरसीबी अपने होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स से भिड़ेगी, जानिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

Highlights विराट कोहली का बल्ला आईपीएल के इस सीजन में खूब गरजा है मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा दोनों ही टीमों के खाते में 2 अंक हैं

IPL 2024, RCB vs LSG : आईपीएल 2024 में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच खेला जाएगा। ये मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल 2024 में अब तक तीन मैच खेले हैं जिसमें दो हारे हैं और एक जीता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लक्ष्य का बचाव करते हुए दो गेम गंवाए हैं और लक्ष्य का पीछा करते हुए एक मैच जीता है। लखनऊ ने दो मैच खेले हैं जिनमें एक जीता है और एक हारा है। दोनों ही टीमों के खाते में 2 अंक हैं।

सबकी नजर इस बात पर होगी कि आज के मैच में लखनऊ सुपरजाएंट्स के नियमित कप्तान केएल किस भूमिका में दिखेंगे। लखनऊ के पिछले मैच में राहुल इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेले थे और कप्तानी निकोलस पूरन ने की थी। माना जा रहा है कि आरसीबी के खिलाफ भी निकोलस पूरन ही टीम की कमान संभालेंगे।

