RCB vs LSG : लखनऊ सुपरजाएंट्स ने बनाए 181 रन, डिकॉक का अर्धशतक, आखिरी ओवरों में पूरन ने खेली तूफानी पारी

Highlights फाफ डुप्लेसिस ने टॉस जीतकर लखनऊ सुपरजायंट्स को बल्लेबाजी का न्योता दिया लखनऊ सुपर जायंट्स ने 181 रन बनाए डिकॉक 56 गेंद में आठ चौके और पांच छक्के की मदद से 81 रन बनाकर आउट हुए

IPL 2024, RCB vs LSG : आईपीएल 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले जा रहे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने टॉस जीतकर लखनऊ सुपरजायंट्स को बल्लेबाजी का न्योता दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 181 रन बनाए और आरसीबी को 182 रनों का लक्ष्य दिया।

These two are dealing in sixes 🔥🔥 Quinton de Kock 🤝 Marcus Stoinis

आरसीबी ने एक बदलाव करते हुए अलजारी जोसेफ की जगह रीस टोपली को मौका दिया है। लखनऊ ने चोटिल मोहसिन खान की जगह यश ठाकुर को टीम में शामिल किया है। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक ने पारी की शुरुआत की। डिकॉक ने लगातार दूसरी फिफ्टी जड़ी। डिकॉक 56 गेंद में आठ चौके और पांच छक्के की मदद से 81 रन बनाकर आउट हुए। पहले ओवर में क्विंटन डिकॉक ने तीन चौके की मदद से 12 रन बटोरे। दूसरे छोर पर राहुल ने भी अपने हाथ खोले।

106m monstrous six! 🤯



Nicholas Pooran smashes one out of the park 💥



💯 sixes in #TATAIPL for the @LucknowIPL batter 💪



Head to @JioCinema and @StarSportsIndia to watch the match LIVE #RCBvLSGpic.twitter.com/7X0Yg4VbTn