IPL 2024: लखनऊ सुपर जायंट्स से जुड़ा वेस्टइंडीज का ये तेज गेंदबाज, ऑस्ट्रेलिया को गाबा में अकेले चटाई थी धूल

IPL 2024: लखनऊ सुपर जायंट्स ने टाटा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 के आगामी संस्करण के लिए तेज गेंदबाज मार्क वुड के प्रतिस्थापन के रूप में शमार जोसेफ को नामित किया है। शमार जोसेफ को तीन करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ जोड़ा गया है।

हाल ही में गाबा में वेस्टइंडीज की टेस्ट जीत में अहम भूमिका निभाने वाले जोसेफ ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। उन्होंने दूसरी पारी में 7 विकेट लेकर वेस्टइंडीज को ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। आईपीएल में जोसेफ का यह पहला सीजन होगा।

🚨 NEWS 🚨: Lucknow Super Giants name Shamar Joseph as replacement for Mark Wood. #TATAIPL



