IPL 2024 : लखनऊ सुपर जायंट्स को झटका, 6.4 करोड़ में खरीदा गया तेज गेंदबाज आईपीएल 2024 से बाहर

Highlights शिवम मावी चोट के कारण आईपीएल 2024 से बाहर हो गए हैं नीलामी में एलएसजी ने 6.4 करोड़ रुपये में खरीदा था एलएसजी ने अभी तक किसी प्रतिस्थापन का नाम नहीं बताया है

IPL 2024 : लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के तेज गेंदबाज शिवम मावी चोट के कारण आईपीएल 2024 से बाहर हो गए हैं। फ्रेंचाइजी द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में मावी ने चोट की प्रकृति बताए बिना कहा कि मैं (टूर्नामेंट) को बहुत मिस करूंगा। मैं चोट के बाद यहां आया था और सोचा था कि मैं अपनी टीम के लिए मैच खेलूंगा और अच्छा प्रदर्शन करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य से, मुझे छोड़ना होगा क्योंकि मुझे चोट लग गई है।"

