IPL 2024: गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस में वापसी पर आई हार्दिक पंड्या की पहली प्रतिक्रिया, जानिए क्या कहा

IPL 2024: मुंबई इंडियंस ने आधिकारिक तौर पर आईपीएल 2024 से पहले ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या की वापसी की घोषणा की है, जिससे गुजरात टाइटंस से उनकी राह अलग हो गई है। फ्रेंचाइजी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी घोषणा की और पंड्या ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह अद्भुत यादें वापस लाता है, उस समय को याद करते हुए जब उन्हें पहली बार फ्रेंचाइजी द्वारा चुना गया था।

बड़ौदा में जन्मे क्रिकेटर ने 2015 में मुंबई इंडियंस के साथ अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की और 2015, 2017, 2019 और 2021 में 4 खिताब जीत का हिस्सा रहे। फ्रेंचाइजी के लिए उनके प्रदर्शन ने उन्हें सबसे अधिक मांग वाले ऑलराउंडरों में से एक बना दिया। गुजरात टाइटन्स से मुंबई इंडियंस में पंड्या का स्थानांतरण 15 करोड़ रुपये का नकद सौदा है।

गौरतलब है कि मुंबई इंडियंस ने ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) में ट्रेड कर लिया है। पंड्या की वापसी पर बोलते हुए, नीता अंबानी ने अपना उत्साह व्यक्त करते हुए दावा किया कि यह स्टार क्रिकेटर के लिए एक पूर्ण चक्र पूरा करता है। अंबानी ने कहा, "हम हार्दिक की घर वापसी पर स्वागत करते हुए रोमांचित हैं! यह हमारे मुंबई इंडियंस परिवार के साथ एक हार्दिक पुनर्मिलन है! मुंबई इंडियंस की एक युवा प्रतिभा से लेकर अब टीम इंडिया के स्टार बनने तक, हार्दिक ने एक लंबा सफर तय किया है और हम इसके लिए उत्साहित हैं भविष्य उनका और मुंबई इंडियंस का है!”

This brings back so many wonderful memories. Mumbai. Wankhede. Paltan. Feels good to be back. 💙