IPL 2024: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने कहा, 'दिल्ली के लिए खेलेंगे ऋषभ पंत'

IPL 2024: क्रिकेटर ऋषभ पंत के प्रशंसकों के लिए खुशखबरी है। पंत एक बार फिर से क्रिकेट के मैदान में चौके-छक्के लगाते हुए नजर आएंगे। पंत इस साल आयोजित होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग(आईपीएल) में खेलते हुए नजर आएंगे। इस बात की जानकारी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान

रिकी पोंटिंग ने दी है।

I made my Indian cricket team debut on February 1st, 2017, and I had the privilege of representing my country at the highest level of the sport. A very proud moment and I always get goosebumps thinking about that day!



Resilience was rediscovered by constant reminders to… pic.twitter.com/dk62g2eoBo — Rishabh Pant (@RishabhPant17) January 31, 2024

क्रिकबज की खबर के अनुसार, रिकी पोंटिंग ने कहा है कि पंत इस साल आईपीएल खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मालूम हो कि 30 दिसंबर 2022 को पंत एक भयानक कार दुर्घटना के शिकार हुए। इस घटना के बाद से पंत लंबे समय से खेल से दूर हैं। हालांकि, वह पिछले आईपीएल में खेलते हुए नजर नहीं आए थे।

On the 7th anniversary of @RishabhPant17's India debut, we bring to you an exclusive account of his life threatening setback & the journey to recovery as India awaits his comeback.



BELIEVE: To Death & Back: 1st Feb 7PM & 10PM on Star Sports & on Star Sports YT channel at 8PM pic.twitter.com/CareiqLmEU — Star Sports (@StarSportsIndia) January 30, 2024

लेकिन, वह इस साल खेलते हुए नजर आ सकते हैं। पोंटिंग ने माना कि 26 वर्षीय खिलाड़ी को लगता है कि वह वापसी के लिए तैयार है, लेकिन वह पंत के विकेटकीपिंग ग्लव्स लेने या कप्तान बनने के बारे में अभी भी अनिश्चित हैं।

पंत की जगह वॉर्नर बनेंगे कप्तान

पंत पिछले साल जब आईपीएल नहीं खेले तो उनकी जगह डेविड वॉर्नर ने टीम की कप्तानी की थी। हालांकि, पंत के नहीं रहने से टीम को काफी नुकसान भी हुआ। डेविट की कप्तानी में टीम बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। पोंटिंग का मानना है कि हम पंत के साथ टच में हैं अगर वह 14 मैच में से 10 भी खेलते हैं तो हमारे लिए यह बोनस होगा। उन्होंने कहा कि अगर पंत इस साल कप्तानी नहीं करना चाहते हैं तो वॉर्नर ही इस साल दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करेंगे।

Not enough words to describe the energy of the place. Didn’t feel like leaving the temple. Unbelievable positive energy & spiritual energy. 🤍 🤍 pic.twitter.com/UAroS4QzfX — Rishabh Pant (@RishabhPant17) November 3, 2023

यहां बताते चले कि ऋषभ पंत लगातार वर्कआउट कर रहे हैं और भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वह क्रिकेट के मैदान में दोबारा उतर पाए। इधर दूसरी तरफ उनके फैंस भी इसी पल का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, अब देखने वाली बात होगी कि इस साल आईपीएल में ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आते हैं या नहीं।