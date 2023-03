IPL 2023: उद्घाटन समारोह में तमन्ना भाटिया लगाएंगी ग्लैमर का तड़का, इस समय शुरू होगा कार्यक्रम

Highlights आईपीएल के 16वें सीजन का आगाज 31 मार्च को होगा ओपनिंग सेरेमनी में नजर आएंगी अभिनेत्री तमन्ना भाटिया कैटरीना कैफ, रश्मिका मंदाना और अभिनेता टाइगर श्रॉफ भी हिस्सा ले सकते हैं

नई दिल्ली: आईपीएल 2023 का आगाज 31 मार्च से हो रहा है। आईपीएल का पहला संस्करण साल 2008 में खेला गया था। इंडिया का त्यौहार कहे जाने वाले इस क्रिकेट टूर्नामेंट का इंतजार हर क्रिकेट फैन को रहता है। इस लीग की ओपनिंग सेरेमनी पर भी सबकी नजर रहती है क्योकि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए बॉलीवुड की हस्तियां भी मौजूद रहती हैं।

इस बार के उद्घाटन समारोह का आयोजन 31 मार्च को मैच से कुछ समय पहले किया जाएगा। आईपीएल ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अभिनेत्री तमन्ना भाटिया समारोह में नजर आएंगी। आईपीएल के ट्विटर अकाउंट से बताया गया, "टाटा आईपीएल उद्घाटन समारोह में तमन्ना के साथ जुड़िए। हम दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम- नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सबसे बड़ा क्रिकेट उत्सव मना रहे हैं।"

Join @tamannaahspeaks in the incredible #TATAIPL Opening Ceremony as we celebrate the biggest cricket festival at the biggest cricket stadium in the world - Narendra Modi Stadium! 🏟️ 🙌



31st March, 2023 - 6 PM IST on @StarSportsIndia & @JioCinema



Make sure to tune in & join! 👌 pic.twitter.com/u9HtOcD9tm