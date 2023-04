Highlights सुपरकिंग्स की ओर से ऑफ स्पिनर महेश तीक्षणा ने 32 जबकि तुषार देशपांडे ने 43 रन देकर दो-दो विकेट चटकाए। चेन्नई सुपर किंग्स सात मैचों में 10 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। मुंबई इंडियंस छह अंकों के साथ सातवें, केकेआर आठवें और सनराइजर्स हैदराबाद नौवें स्थान पर है।

IPL 2023 Points Table:चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता के ईडन गार्डन में आईपीएल 2023 के मैच 33 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 49 रन से जीत दर्ज की। 236 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए केकेआर की टीम 186/8 तक ही पहुंच सकी।

सुपरकिंग्स की ओर से ऑफ स्पिनर महेश तीक्षणा ने 32 जबकि तुषार देशपांडे ने 43 रन देकर दो-दो विकेट चटकाए। इस जीत के बाद चेन्नई सुपर किंग्स सात मैचों में 10 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। राजस्थान रॉयल्स दूसरे, लखनऊ सुपर जायंट्स तीसरे, गुजरात टाइटंस चौथे, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पांचवें और पंजाब किंग्स छठे स्थान पर है।

दूसरे से छठे स्थान की टीमों के आठ अंक हैं, जिसमें नेट रन रेट निर्णायक है। मुंबई इंडियंस छह अंकों के साथ सातवें, केकेआर आठवें और सनराइजर्स हैदराबाद नौवें स्थान पर है। केकेआर और एसआरएच के चार अंक हैं, जिसमें नेट रन रेट का अंतर है। दिल्ली कैपिटल्स दो अंकों के साथ तालिका में सबसे नीचे है।

अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे के अर्धशतक और दोनों के बीच तेजतर्रार अर्धशतकीय साझेदारी से चेन्नई सुपरकिंग्स इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स को 49 रन से हराकर अंक तालिक में शीर्ष पर पहुंच गया। रहाणे (29 गेंद में नाबाद 71, पांच छक्के, छह चौके) और दुबे (21 गेंद में 50 रन, दो चौके, पांच छक्के) के बीच तीसरे विकेट की सिर्फ 32 गेंद में 85 रन की साझेदारी से सुपरकिंग्स ने चार विकेट पर 235 रन बनाए जो ईडन गार्डन्स पर टी20 क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर है। इन दोनों के अलावा सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे (56) ने भी अर्धशतक जड़ा।

सुपरकिंग्स ने अंतिम आठ ओवर में 126 रन जुटाए। इसके जवाब में नाइट राइडर्स की टीम जेसन रॉय (26 गेंद में 61 रन, पांच छक्के, पांच चौके) और रिंकू सिंह (33 गेंद में नाबाद 53, तीन चौके, चार छक्के) के अर्धशतकों के बावजूद आठ विकेट पर 188 रन ही बना सकी। सुपरकिंग्स की ओर से ऑफ स्पिनर महेश तीक्षणा ने 32 जबकि तुषार देशपांडे ने 43 रन देकर दो-दो विकेट चटकाए।

इस जीत से सुपरकिंग्स के सात मैच में पांच जीत से 10 अंक हो गए हैं और टीम अंक तालिका में शीर्ष पर है। नाइट राइडर्स की टीम चार अंक के साथ आठवें स्थान पर है। लक्ष्य का पीछा करने उतरे नाइट राइडर्स की शुरुआत खराब रही और टीम ने दूसरे ओवर में एक रन के स्कोर तक ही दोनों सलामी बल्लेबाजों सुनील नारायण (00) और नारायण जगदीशन (01) के विकेट गंवा दिए।