Highlights मार्करम ने सनराइजर्स हैदराबाद की सहयोगी फ्रेंचाइजी सनराइजर्स ईस्टर्न केप के साथ जबरदस्त सफलता हासिल की। मार्करम अब केन विलियमसन की जगह लेंगे, जिन्हें फ्रेंचाइजी ने जाने दिया। विलियमसन ने कुल तीन सीजन के लिए फ्रेंचाइजी का नेतृत्व किया था।

नई दिल्ली: सनराइजर्स हैदराबाद ने आगामी आईपीएल 2023 सीजन के लिए दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एडन मार्करम को गुरुवार को अपना कप्तान घोषित किया। मार्करम ने सनराइजर्स हैदराबाद की सहयोगी फ्रेंचाइजी सनराइजर्स ईस्टर्न केप के साथ जबरदस्त सफलता हासिल की।

मार्करम अब केन विलियमसन की जगह लेंगे, जिन्हें फ्रेंचाइजी ने जाने दिया। ऐसे में विलियमसन आईपीएल 2023 की नीलामी के दौरान गत चैंपियन गुजरात टाइटन्स में शामिल हो गए। विलियमसन ने कुल तीन सीजन के लिए फ्रेंचाइजी का नेतृत्व किया था। ऐसे में मयंक अग्रवाल के साथ कप्तानी की भूमिका के लिए कई दावेदार थे। हालांकि, मार्करम को हरी झंडी मिल गई है और वह नए सत्र के लिए सनराइजर्स हैदराबाद की कमान संभालेंगे।

THE. WAIT. IS. OVER. ⏳#OrangeArmy, say hello to our new captain Aiden Markram 🧡#AidenMarkram#SRHCaptain#IPL2023 | @AidzMarkrampic.twitter.com/3kQelkd8CP