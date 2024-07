VIDEO: सांस रोक देने वाले 15 कैच, देखता रहा बल्लेबाज, आईसीसी ने शेयर किया वीडियो

ओमान बनाम ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में ओमानी क्रिकेटर अकीब इलियास ने बल्ले से गेंद निकलते ही लपाक से कैच को पकड़ लिया, तीसरे नंबर पर हैं नीदरलैंड खिलाड़ी साइब्रांड अब्राहम एंगेलब्रेक्ट जिन्होंने नीदरलैंड और बांग्लादेश के बीच चल रहे मैच में मैदान में फिसलते हुए कैच लपका।

चौथे नंबर पर हैं वेस्ट इंडीज के रॉस्टन लैमर चेस जिन्होंने वेस्टइंडीज बनाम पापुआ न्यू गिनी के मैच में बल्ले से तूफानी स्पीड से निकलती हुई गेंद को मुट्ठी में जकड़ लिया और टीम को सफलता दिलाई, पांचवें नंबर पर हैं अमेरिकी खिलाड़ी स्टीवन रयान टेलर जिन्होंने अमेरिका बनाम पाकिस्तान के मैच के दौरान स्लिप में कैच लपका और थोड़ी देर के लिए जमीन पर लेटे रह गए।

𝐁𝐎𝐖𝐋𝐄𝐃! Jansen departs! 👊🏻 #JaspritBumrah cleans up #MarcoJansen & #TeamIndia are making a incredible comeback in this game! 🔥 #T20WorldCupFinal | #INDvsSA | LIVE NOW pic.twitter.com/VfD3aoFXBY

दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के मैच में दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर एडेन मार्कराम ने पीछे की ओर दौड़ते हुए शानदार कैच लपक लिया। आईसीसी की बेस्ट कैच वीडियो में सबसे शानदार और मैच का रुख बदल देने वाला कैच भारत और दक्षिण अफ्रीका का फाइनल मैच था जिसमें सूर्यकुमार यादव ने डेविड मिल्लर को बाउंड्री पर बेहद हैरतअंगेज तरीके से बाहर-अंदर आकर कैच लपका, जो अपने आप एक इतिहास बन गया है।

Arshdeep's br(escue)eakthrough! 👊🏻 A crucial wicket at the right time for #TeamIndia as #ArshdeepSingh dismisses #QuintondeKock ! 🙌🏻 #T20WorldCupFinal | #INDvsSA | LIVE NOW pic.twitter.com/AMZPfpkstW

उनकी इस कैच को क्रिकेट प्रेमी सालों साल याद रखेंगे। सूर्या ने टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच फाइनल मुकाबले के अंतिम ओवर में डेविड मिलर का दबाव में कैच पकड़ा। इस शानदार कैच ने भारत को बारबाडोस के केंसिंग्टन ओवल में T20 विश्व कप जीतने की कगार पर पहुंचा दिया।

First Boom and now Arshdeep! ⚡#ArshdeepSingh gets the crucial wicket of #AidenMarkram, and #TeamIndia is on top in this BIG FINAL! 👌🏻#T20WorldCupFinal | #INDvsSA | LIVE NOW pic.twitter.com/WkLWyWu3l4