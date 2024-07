IND vs SA: भारत से हार के बाद रो पड़े अफ्रीकी कप्तान, टूट गई पूरी टीम, नम आंखों के साथ दिखे खिलाड़ी, देखें वीडियो

Highlights Aiden Markram Crying: रो पड़े दक्षिण अफ्रीकी कप्तान, देखें वीडियो India won by 7 Runs: भारत ने 2007 में पहला टी20 विश्व कप जीता था और आखिरी आईसीसी खिताब 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका में चैम्पियंस ट्रॉफी जीती थी । India Beat South Africa by 7 Runs: भारत के लिये कोहली और अक्षर ने चौथे विकेट के लिये 54 गेंद में 72 रन की साझेदारी की। Hardik Pandya take 3 wickets and jasprit bumrah taken 2 wickets: बुमराह-पांड्या की घातक गेंदबाजी, भारत 7 रनों से जीता विश्वकप...



IND vs SA Final T20 World Cup 2024: भारत ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर 11 साल बाद विश्वकप की ट्रॉफी जीत ली है, जीत के बाद हर तरफ जश्न का माहौल था, टीम इंडिया के कप्तान रोहित अपने आंसू नहीं छिपा पाए, टीम इंडिया के कई खिलाड़ी मैदान पर रोते नजर आए, वहीं जीती हुई बाजी अपने हाथ से फिसल जाने के बाद दक्षिण अफ्रीकी टीम बुरी तरह टूटी नजर आई साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्क्रम नाम आंखों के साथ मैदान पर नजर आए।

दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन की आंखों से आंसू छलक पड़े सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो और फोटो वायरल हो रही हैं, वहीं डेविड मिलर भी अपनी पत्नी कैमिला हैरिस से गले लगकर रोते नजर आए, 20वें ओवर की पहली गेंद पर मिलिर का कैच सूर्यकुमार यादव ने लपक लिया था, अफ्रीकी टीम के बहुत से खिलाड़ी हार के साथ मैदान पर ही बैठ गए जैसा की आप वीडियो में देख सकते हैं।

फाइनल मैच के बाद अब जो वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इन वीडियो में सबसे खास है विराट कोहली और रोहित शर्मा का मिलना। मैच में जीत के बाद कप्तान रोहित अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाए और उनके आंसू छलक गए। वहीं, विराट कोहली भी जीत के बाद इमोशनल दिखें।

Better luck next time bro David Miller. pic.twitter.com/LNnUAjhycE — Prayag (@theprayagtiwari) June 29, 2024

रोहित शर्मा और विराट कोहली, खेल के दो आधुनिक युग के प्रतीक जीत के बाद एक दूसरे से मिले तो गले मिल रोने लगे। जीत के बाद रोहित को कई बार मैदान पर मुक्का मारते हुए देखा गया, जबकि कोहली ने अपने हाथ हवा में उठाए हुए थे, जब भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को सात रनों से हराया, जिसमें कई उतार-चढ़ाव आए।

उन्हें एक साथ आने में ज्यादा समय नहीं लगा। उनका पहला आलिंगन पिच के किनारे हुआ। दूसरा और अधिक भावनात्मक आलिंगन साइडलाइन पर हुआ। तब वे एक-दूसरे को पकड़कर रोए। ऐसा लगा जैसे 15 साल से अधिक समय तक एक साथ खेलने का अनुभव एक पल में समाप्त हो गया हो। दोनों खिलाड़ियों ने जीत के साथ ही अपने संन्यास की घोषणा भी कर दी। शायद ही किसी ने यह अनुमान लगाया था कि दोनों दिग्गज खिलाड़ी एक साथ संन्यास की घोषणा कर देंगे।

कोहली ने कहा, "भारत के लिए नई पीढ़ी के आने का समय आ गया है।" "हमारे पास कुछ अद्भुत खिलाड़ी आ रहे हैं, और उन्हें अब इस टीम को आगे ले जाना है," उन्होंने 59 गेंदों पर 76 रन बनाने के बाद कहा, जिससे उन्हें रिकॉर्ड 16वां प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार मिला। रोहित और कोहली ने भारतीय ध्वज और एक हाथ में विश्व कप ट्रॉफी लेकर फोटो खिंचवाई।