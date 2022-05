Highlights हैदराबाद के गेंदबाज उमरान मलिक ने तीन विकेट झटके। प्रियम गर्ग (42) और निकोलस पूरन (38) ने उनका बखूबी साथ निभाया। सनराइजर्स ने गर्ग को शीर्षक्रम पर उतारा जिसका फायदा मिला।

IPL 2022: सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग के ‘करो या मरो’ मुकाबले में जीत दर्ज की। हैदराबाद ने मुंबई को 3 रन से हराया। हैदराबाद के गेंदबाज उमरान मलिक ने तीन विकेट झटके। प्लेऑफ की जंग तेज हो गई है।

That's that from Match 65#MumbaiIndians fought hard, but fell short in the end as @SunRisers win by 3 runs.



Scorecard - https://t.co/U2W5UAx6di#MIvSRH#TATAIPLpic.twitter.com/43SRO9X85o