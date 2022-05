IPL 2022: मुंबई इंडियंस कप्तान का सबसे खराब प्रदर्शन, 14 मैच, 248 रन, औसत 19.14, 14 साल में पहली बार, रोहित बोले-रातों की नींद गायब नहीं हुई, वापसी करूंगा

Highlights फैंस भी रोहित शर्मा की बल्लेबाजी से खफा हैं। आईपीएल की सबसे सफल टीम मुंबई के लिये यह सत्र निराशाजनक रहा। दिल्ली कैपिटल्स पर आखिरी मैच में पांच विकेट की जीत के बावजूद वह अंतिम स्थान पर रही।

IPL 2022: मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा 2022 में बल्ले से असफल रहे। टीम का प्रदर्शन भी बेहद खराब रहा। पांच बार की चैंपियन टीम 14 मैच में से 4 में जीत दर्ज की और 10 में हार के साथ 10वें स्थान पर रहना पड़ा। टीम के प्रदर्शन से बेहद निराश हैं।

आईपीएल के 2008 में पहले सत्र में पदार्पण करने से लेकर पहली बार ऐसा हुआ जबकि वह एक भी अर्धशतक बनाने में नाकाम रहे। इस सलामी बल्लेबाज ने 14 मैचों में 19.14 के औसत और 120.17 के स्ट्राइक रेट से केवल 248 रन बनाये। फैंस भी रोहित की बल्लेबाजी से खफा हैं।

आईपीएल की सबसे सफल टीम मुंबई के लिये यह सत्र निराशाजनक रहा। दिल्ली कैपिटल्स पर आखिरी मैच में पांच विकेट की जीत के बावजूद वह अंतिम स्थान पर रही। मुंबई ने लगातार आठ हार के साथ अपने अभियान की शुरुआत की और इसके बाद बाकी बचे छह में से चार मैचों में उसने जीत दर्ज की।

रोहित शर्मा ने स्वीकार किया कि बल्लेबाजी में काफी कुछ उनके अनुकूल नहीं रहा, लेकिन इस निराशाजनक सत्र के बावजूद उनकी रातों की नींद गायब नहीं हुई और थोड़े बदलाव करने से वह फिर से फॉर्म में वापसी कर लेंगे। रोहित के लिये इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का यह सत्र बेहद निराशाजनक रहा।

रोहित ने कहा, ‘‘बहुत सी चीजें जो मैं करना चाहता था, उन्हें मैं नहीं कर पाया। मैं इस सत्र में अपने प्रदर्शन से बहुत निराश हूं। लेकिन ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है, इसलिए यह ऐसा नहीं है जिससे मैं पहली बार गुजर रहा हूं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं जानता हूं कि क्रिकेट यहीं खत्म नहीं होता, आगे हमें काफी क्रिकेट खेलनी है।

इसलिए मुझे मानसिक पहलू पर ध्यान देने और इस पर विचार करने की जरूरत है कि मैं फॉर्म में कैसे लौट सकता हूं और कैसे अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूं।’’ रोहित ने कहा, ‘‘थोड़े बदलाव करने होंगे और जब भी समय मिलेगा मैं इन पर काम करने की कोशिश करूंगा।’’

रोहित ने कहा, ‘‘यह सत्र हमारे लिए थोड़ा निराशाजनक रहा क्योंकि टूर्नामेंट की शुरुआत में हम अपनी रणनीति पर अमल नहीं कर पाये। हम जानते हैं कि आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में आपको लय बनानी होती है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘शुरू में जब हम एक के बाद एक मैच हार रहे थे तो वह मुश्किल दौर था।

हमारे लिये यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण था कि हमने जो भी रणनीति बनायी थी, हम उसके अनुसार चलें। हम जैसा चाहते थे यह वैसा नहीं हुआ।’’ रोहित ने कहा, ‘‘जब आपके पास एक नयी टीम होती है तो कभी-कभी ऐसा होता है क्योंकि कुछ खिलाड़ियों को अपनी भूमिका समझने में समय लगता है। कुछ खिलाड़ी इस फ्रेंचाइजी के लिये पहली बार खेल रहे थे।’’