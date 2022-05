IPL 2022 Final: 15 साल में दूसरी बार फाइनल में नहीं दिखेंगे, धोनी, रोहित और कोहली, 2014 और 2022 में ये रहे कप्तान

Highlights गौतम गंभीर की अगुवाई वाली कोलकाता नाइट राइडर्स ने फाइनल में पंजाब किंग्स को हराकर 2014 में आईपीएल जीता था। गुजरात की टीम ने सभी को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। रविवार को जब जीटी आईपीएल 2022 के फाइनल में आरआर से भिड़ेगी, तो भारत का कोई भी कप्तान नहीं होगा।

IPL 2022 Final: आईपीएल 2022 के फाइनल महामुकाबला में गुजरात टाइटंस के सामने राजस्थान रॉयल्स है। 65 दिन बाद आज आईपीएल 15 का विजेता मिल जाएगा। राजस्थान की टीम 2008 के बाद पहली बार फाइनल में है, वहीं गुजरात की टीम ने सभी को हराकर फाइनल में जगह बनाई है।

रविवार को जब जीटी आईपीएल 2022 के फाइनल में आरआर से भिड़ेगी, तो भारत का कोई भी कप्तान नहीं होगा। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (10), मुंबई इंडियंस कप्तान (7) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) के पूर्व कप्तान विराट कोहली (3) ने कई आईपीएल फाइनल में जगह बनाई है।

𝑪𝑨𝑵. 𝑵𝑶𝑻. 𝑾𝑨𝑰𝑻! 👏 👏 The countdown has begun. ⌛ We're just a few hours away from the #TATAIPL 2022 Final at the Narendra Modi Stadium, Ahmedabad. 🙌 🙌 #GTvRR | @GCAMotera | @gujarat_titans | @rajasthanroyals pic.twitter.com/ZRLWboCwF5

रोहित शर्मा ने MI को 5 IPL खिताब दिलाए हैं जबकि MS धोनी ने CSK को 4 IPL खिताब दिलाए हैं। मुंबई इंडियंस इतिहास की सबसे सफल आईपीएल टीम है। 2022 में प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने वाली पहली टीम थी। राजस्थान रॉयल्स ने 14 साल पहले आईपीएल का उद्घाटन संस्करण जीता था।

एमएस धोनी के नेतृत्व में चेन्नई सुपर किंग्स 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019 और 2021 में फाइनल में पहुंची। और उन्होंने 2010, 2011, 2018 और 2021 में चार खिताब जीते। इसके अलावा धोनी राइजिंग पुणे सुपरजायंट में भी थे, आईपीएल 2017 के फाइनल में जगह बनाई जिसमें वे मुंबई इंडियंस से हार गए।

2022ः गुजरात टाइटंस-राजस्थान रॉयल्स

2021ः चेन्नई सुपर किंग्स-कोलकाता नाइट राइडर्स

2020ः मुंबई इंडियंस-दिल्ली कैपिटल्स

2019ः मुंबई इंडियंस-चेन्नई सुपर किंग्स

2018ः चेन्नई सुपर किंग्स-सनराइजर्स हैदराबाद

2017ः मुंबई इंडियंस-राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स

2016ः सनराइजर्स हैदराबाद-रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

2015ः मुंबई इंडियंस-चेन्नई सुपर किंग्स

2014ः कोलकाता नाइट राइडर्स-किंग्स इलेवन पंजाब

2013ः मुंबई इंडियंस-चेन्नई सुपर किंग्स

2012ः कोलकाता नाइट राइडर्स-चेन्नई सुपर किंग्स

2011ः चेन्नई सुपर किंग्स-रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

2010ः चेन्नई सुपर किंग्स-मुंबई इंडियंस

2009ः डेक्कन चार्जर्स-रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

2008ः राजस्थान रॉयल्स-चेन्नई सुपर किंग्स।

