Richa Ghosh Ind vs UAE Live Asia Cup T20 2024: उम्र 20 साल, स्ट्राइक रेट 220.69, 29 गेंद में 64 रन की पारी, श्रीलंका में चौके और छक्के की बारिश, यूएई बॉलर को तोड़ डाला

Highlights Richa Ghosh Ind vs UAE Live Score, Women’s Asia Cup T20 2024: हरमनप्रीत और ऋचा ने पांचवें विकेट के लिए 45 गेंद में 75 रन की साझेदारी निभायी। Richa Ghosh Ind vs UAE Live Score, Women’s Asia Cup T20 2024: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ पांच विकेट पर 201 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। Richa Ghosh Ind vs UAE Live Score, Women’s Asia Cup T20 2024: 29 गेंद में नाबाद 64 रन की पारी खेली।

Richa Ghosh Ind vs UAE Live Score, Women’s Asia Cup T20 2024: कमाल की कुड़ी है। 20 साल की ऋचा घोष ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बॉलर को तोड़ डाला। घोष ने पहला फिफ्टी पूरे किए। 12 चोौके और एक छक्का मारा। 29 गेंद में नाबाद 64 रन की पारी खेली। आपको पता है 220.69 की स्ट्राइक रेट से रन कूटे। भारतीय महिला टीम ने कप्तान हरमनप्रीत कौर (66 रन) और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष (नाबाद 64) के अर्धशतक के दम पर रविवार को यहां महिला एशिया कप टी20 क्रिकेट मैच में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ पांच विकेट पर 201 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। हरमनप्रीत और ऋचा ने पांचवें विकेट के लिए 45 गेंद में 75 रन की साझेदारी निभायी।

हरमनप्रीत ने इस तरह टी20 में 12वां अर्धशतक जड़ा जो कप्तान के तौर पर उनका 11वां पचासा है। ऋचा का यह टी20 में पहला अर्धशतक है जिसके लिए उन्होंने 26 गेंद लीं। यूएई के लिए कविशा इगोडागे ने दो और हीना होचंदानी ने एक विकेट झटका।

ऋचा ने ‘फिनिशर’ की भूमिका अच्छी तरह निभाते हुए 29 गेंद की पारी में 12 चौके और एक छक्का जड़ा। उन्होंने पारी के अंतिम ओवर में हीना होतचंदानी पर पांच चौके जमाये। ऋचा का यह टी20 में पहला अर्धशतक है। हरमनप्रीत ने दो महत्वपूर्ण साझेदारियां निभाई जिसमे पहले जेमिमा रोड्रिग्स के साथ 39 गेंद में 54 रन की चौथे विकेट की भागीदारी और पांचवें विकेट के लिए ऋचा के साथ 45 गेंद में 75 रन की साझेदारी शामिल रहीं। भारत ने महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में पहली बार 200 रन के स्कोर का आंकड़ा पार किया।

बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना (13 रन) ने एक छक्का और एक चौका जड़कर भारत को अच्छी शुरूआत करायी। लेकिन तीसरे ओवर में कविशा एगोडगे की गेंद पर अति उत्साही शॉट ने उनकी पारी मिडऑफ पर खत्म कर दी। शेफाली वर्मा ने फिर कुछ शानदार शॉट खेले जिससे उन्होंने 18 गेंद में 37 रन की पारी खेली।

Tanuja Kanwar receives her debut cap from Renuka Singh in Dambulla 🧢#INDvUAE | 📷: @ACCMedia1pic.twitter.com/KRWBhfih7n — ICC (@ICC) July 21, 2024

इस दौरान उन्होंने पांच चौके और एक छक्का जड़ा। वह तेज गेंदबाज समायरा धरनीधरका की वाइड गेंद पर बल्ला छुआकर विकेटकीपर को कैच दे बैठीं। अगले ओवर में होतचंदानी ने फिर दयालन हेमलता (02) को आउट किया जिससे पावरप्ले में भारत का स्कोर तीन विकेट पर 52 रन था। कप्तान हरमनप्रीत और जेमिमा रोड्रिग्स (14 रन) ने फिर स्कोर चलायमान रखा।

इन दोनों में हरमनप्रीत ने तेजी से खेलते हुए 39 गेंद में 54 रन की साझेदारी बनायी जिससे भारत ने 11वें ओवर में 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया। पर अगले ओवर में एगोडगे ने रोड्रिग्स को आउट कर दिया। ऋचा ने जिम्मेदारी से खेलते हुए हरमनप्रीत का अच्छा साथ निभाया।

ऋचा ने यूएई की कप्तान ईशा ओझा पर चार चौके जड़कर 18 रन जुटाये। हरमनप्रीत ने 18वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर समायरा धरनीधरका पर दो चौके और एक छक्का जड़ा। पर फिर वह रन आउट हो गईं और घोष ने महज 26 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद अंतिम ओवर में पांच चौके से 20 रन जोड़े।