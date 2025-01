INDW vs IREW: भारतीय महिला टीम ने आयरलैंड को हराकर वनडे में सबसे बड़ी जीत दर्ज की, 3-0 से किया सूपड़ा साफ

Highlights भारत ने आयरलैंड को तीन मैचों की घरेलू सीरीज़ में क्लीन स्वीप किया तीसरे वनडे में भारतीय महिला टीम ने 435 रन का अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया इसके बाद आयरिश टीम को 131 रन पर आउट कर दिया

India Women vs Ireland Women, 3rd ODI:भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बुधवार को राजकोट में आयरलैंड के खिलाफ़ वनडे सीरीज़ में रिकॉर्ड 304 रनों की जीत दर्ज की। भारत ने आयरलैंड को तीन मैचों की घरेलू सीरीज़ में क्लीन स्वीप करके महिला वनडे में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की।

सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल के शानदार शतकों की मदद से भारतीय महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 435 रन का अपना सबसे बड़ा वनडे स्कोर बनाया तथा स्टार स्पिनर दीप्ति शर्मा ने तीन विकेट चटकाकर आयरिश टीम को 131 रन पर आउट कर दिया, जिससे मेजबान टीम ने 304 रन से अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की।

प्रतीका ने 129 गेंदों पर 154 रन बनाकर अपना पहला अंतरराष्ट्रीय शतक बनाया और कप्तान मंधाना ने सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने भी 59 रन बनाकर योगदान दिया, जब उन्हें तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतारा गया।

𝙒𝙃𝘼𝙏. 𝘼. 𝙒𝙄𝙉! 👏 👏



A clinical 3⃣0⃣4⃣-run victory to complete a series clean-sweep for #TeamIndia in Rajkot! 💪 💪



Scorecard ▶️ https://t.co/xOe6thhPiL#INDvIRE | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/jsmY27Im9i