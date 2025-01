INDW vs IREW, 2nd ODI: भारत ने आयरलैंड पर 116 रन से जीत दर्ज की, 2-0 से अपने नाम की 3 मैचों की वनडे सीरीज

Highlights मुकाबले में भारत ने पांच विकेट पर 370 रन बनाने के बाद आयरलैंड को सात विकेट पर 254 रन पर रोक दिया जेमिमा रोड्रिग्स ने 91 गेंद में 102 रन की पारी में 12 चौके लगाये भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने तीन जबकि प्रिया मिश्रा ने दो विकेट चटकाये

INDW vs IREW, 2nd ODI:भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को आयरलैंड की महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे में 116 रनों से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। इससे पहले मेजबान भारत ने पहले मुकाबले में मेहमान टीम को 6 विकेट से शिकस्त दी थी। श्रृंखला का तीसरा मैच 15 जनवरी को राजकोट में ही खेला जाएगा।

आज खेले गए दूसरे मुकाबले में भारत ने पांच विकेट पर 370 रन बनाने के बाद आयरलैंड को सात विकेट पर 254 रन पर रोक दिया। आयरलैंड के लिए क्रिस्टिना कुल्टर रीली ने सबसे ज्यादा 80 रन बनाये। सारा फोर्ब्स ने 38 जबकि लॉरा डेनली ने 37 रन का योगदान दिया। भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने तीन जबकि प्रिया मिश्रा ने दो विकेट चटकाये।

इससे पहले जेमिमा रोड्रिग्स के पहले एकदिवसीय शतक के साथ शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की दमदार पारियों से भारत ने रविवार को यहां दूसरे महिला वनडे में आयरलैंड के खिलाफ 5 विकेट पर 370 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया।

कप्तान स्मृति मंधाना ने 54 गेंद में 73 रन की आक्रामक पारी खेलने के अलावा पहले विकेट के लिए प्रतिका रावल (60 गेंद में 67 रन) के साथ 114 गेंद में 156 रन की साझेदारी कर के भारत को तेज शुरुआत दिलायी। जेमिमा ने 91 गेंद में 102 रन की पारी में 12 चौके लगाये।

