India's tour of Sri Lanka 2024: भारत के साथ 3 मैच की टी20 सीरीज, हसरंगा की जगह इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान, देखें श्रीलंका टीम

Highlights बांग्लादेश दौरे पर भी दो टी20 मैचों में श्रीलंका की कप्तानी की थी। अमेरिका और वेस्टइंडीज में पिछले महीने हुए टी20 विश्व कप में श्रीलंका की कप्तानी की थी। स्पिन हरफनमौला वानिंदु हसरंगा के बाद असालांका को कप्तानी सौंपी गई है।

India's tour of Sri Lanka 2024: चरित असालांका भारत के खिलाफ 27 जुलाई से शुरू हो रही तीन मैचों की टी20 सीरीज में श्रीलंका के कप्तान होंगे जो टी20 विश्व कप में टीम के जल्दी बाहर होने के बाद इस्तीफा देने वाले स्पिन हरफनमौला वानिंदु हसरंगा की जगह लेंगे। स्पिन हरफनमौला वानिंदु हसरंगा के बाद असालांका को कप्तानी सौंपी गई है। हसरंगा ने अमेरिका और वेस्टइंडीज में पिछले महीने हुए टी20 विश्व कप में श्रीलंका की कप्तानी की थी। असालांका ने इस साल की शुरुआत में बांग्लादेश दौरे पर भी दो टी20 मैचों में श्रीलंका की कप्तानी की थी।

JUST IN - Sri Lanka have revealed their 16-player squad that will take on India in a three-match T20I series at home later this month 👀



