IPL: 2008 में शॉन मार्श, 2023 में शुभमन गिल बने थे ऑरेंज कप विजेता, देखिए आईपीएल में हर सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट

Highlights इंडियन प्रीमियर लीग का पहला सीजन साल 2008 में खेला गया था साल 2008 में खेले गए पहले सीजन में किंग्स इलेवन पंजाब के शॉन मार्श को 616 रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप मिला। पिछले सीजन यानी 2023 में ये ताज शुभमन गिल के सर सजा

Indian Premier League: इंडियन प्रीमियर लीग 2024 शुक्रवार 22 मार्च को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में शुरू हो रहा है। अब तक हर साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कैप दिया जाता रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग का पहला सीजन साल 2008 में खेला गया था। साल 2008 में खेले गए पहले सीजन में किंग्स इलेवन पंजाब के शॉन मार्श को 616 रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप मिला। पिछले सीजन यानी 2023 में ये ताज शुभमन गिल के सर सजा। गिल ने पिछले सीजन में गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए 890 रन बनाए थे।

यहां हम अब तक के आरेंज कप जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट आपको बता रहे हैं। डेविड वॉर्नर तीन बार जबकि क्रिस गेल दो बार ऑरेंज कैप जीत चुके हैं। एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज है, जिन्होंने 2016 आईपीएल में 973 रन ठोके थे।

2023,,जीटी,एस गिल, 890 रन

2022, आरआर, जे बटलर, 863 रन

2021, चेन्नई सुपर किंग्स, आर गायकवाड, 635 रन

2020, ΚΧΙΡ, केएल राहुल, 670 रन

2019, एसआरएच, डी वार्नर, 692 रन

2018, एसआरएच, के विलियमसन, 735 रन

2017, एसआरएच, डी वार्नर, 641 रन

2016, आरसीबी, वी कोहली, 973 रन

2015, एसआरएच, डी वार्नर, 562 रन

2014, केकेआर, आर उथप्पा, 660 रन

2013, चेन्नई सुपर किंग्स, एम हसी, 733

2012, आरसीबी, सी गेल, 733 रन

2011, आरसीबी, सी गेल, 608 रन

2010, एमआई, एस तेंदुलकर, 618 रन

2009, चेन्नई सुपर किंग्स, एम हेडन, 572 रन

2008, किंग्स इलेवन पंजाब, एस मार्श, 616 रन

