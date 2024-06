India Women vs South Africa Women One-off Test Day 1: भारत की सधी शुरुआत, शेफाली और स्मृति क्रीज पर, 11 ओवर में 27 रन

Highlights India Women vs South Africa Women LIVE Score, One-off Test Day 1: स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने पारी की शुरुआत की। India Women vs South Africa Women LIVE Score, One-off Test Day 1: शेफाली 28 गेंद में 11 और मंधाना 39 गेंद में 16 रन पर नाबाद है। India Women vs South Africa Women LIVE Score, One-off Test Day 1: दोनों ने अभी तक 3 चौके लगाए हैं।

India Women vs South Africa Women LIVE Score, One-off Test Day 1: भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकमात्र महिला टेस्ट क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत ने पहले घंटे सधी शुरुआत की और 13.4 ओवर में 46 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने पारी की शुरुआत की। शेफाली 36 गेंद में 20 और मंधाना 46 गेंद में 25 रन पर नाबाद है। दोनों ने अभी तक 7 चौके लगाए हैं। भारत ने तीन मैच की एकदिवसीय सीरीज 3-0 से जीती थी। टेस्ट मैच के बाद तीन मैच की टी20 सीरीज खेली जाएगी।

🚨 Toss Update from Chennai 🚨



Captain @ImHarmanpreet has won the toss & #TeamIndia have elected to bat against South Africa.



Follow The Match ▶️ https://t.co/4EU1Kp7wJe#INDvSA | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/mFyKdNqOI5 — BCCI Women (@BCCIWomen) June 28, 2024

भारत बनाम दक्षिण अफ़्रीका आमने-सामनेः

मैचः 2

भारतः 2

दक्षिण अफ़्रीका: 0

अंतिम परिणाम: भारत एक पारी और 24 रन से जीता (मैसूर, 2014)

The first thing that comes to your mind when you hear Test Cricket _______ 🤔



Ahead of the opening day of the #INDvSA Test, #TeamIndia share what Test cricket 🏏 means to them 👌👌 - By @mihirlee_58@IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/D5OJAGxYNx — BCCI Women (@BCCIWomen) June 28, 2024

महिला खिलाड़ियों को टेस्ट क्रिकेट खेलने का कम मौका मिलता है। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम एक दूसरे के खिलाफ लगभग एक दशक बाद टेस्ट मैच खेलेंगी। भारत ने इस मैच से पहले तीन मैच की एकदिवसीय सीरीज में क्लीन स्वीप किया था और उसकी टीम जीत के प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत करेगी।