IndW vs AusW, Only Test: जीत के बाद भारतीय टीम को झटका!, इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू मैच में 69 रन की पारी खेलने वाली खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाहर, जानें वजह

Highlights भारत ने इस टेस्ट मैच को तीन दिन के अंदर रिकॉर्ड 347 रन से जीता। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने यह जानकारी दी। भारत की दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने नहीं उतरी।

India Women vs Australia Women, Only Test: भारत की महिला बल्लेबाज शुभा सतीश की उंगली में ‘फ्रैक्चर और डिस्लोकेशन’ के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले सप्ताह खेले जाने वाले टेस्ट मैच में खेलना संदिग्ध हो गया है। शुभा ने इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच की पहली पारी में सबसे ज्यादा 69 रन बनाने के अलावा जेमिमा रोड्रिग्स के साथ 115 रन की साझेदारी की थी।

𝗜. 𝗖. 𝗬. 𝗠. 𝗜!



Debut in international cricket ✅



FIFTY on debut in international cricket ✅



A solid start for Shubha Satheesh 👍👍



... and the entire team applauds her efforts 👏 👏



Follow the Match ▶️ https://t.co/UB89NFaqaJ#TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/aAwg93Uqv6 — BCCI Women (@BCCIWomen) December 14, 2023

भारत ने इस टेस्ट मैच को तीन दिन के अंदर रिकॉर्ड 347 रन से जीता। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट पदार्पण पर अर्धशतक जड़ने वाली इस बल्लेबाज की चोट के बारे में शनिवार को कप्तान हरमनप्रीत कौर ने यह जानकारी दी। शुभा उंगली में फ्रैक्चर इंग्लैंड के खिलाफ शुक्रवार को भारत की दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने नहीं उतरी। वह क्षेत्ररक्षण के लिए मैदान पर नहीं आयी।

Harmanpreet Kaur: I'll get opportunities to score half centuries and centuries later but getting the win for the team was very important.



Shubha Satheesh lifts the trophy at the presentation ceremony, all three debutants in the front and centre of this victory. #INDvENG |… pic.twitter.com/Td9C4JyoY4 — Lavanya 🎙️🎥👩🏻‍💻 (@lav_narayanan) December 16, 2023

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एकमात्र टेस्ट मैच 21 से 24 दिसंबर के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने इंग्लैंड के खिलाफ चार दिवसीय टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले बताया कि शुभा सतीश वर्तमान मुकाबले में आगे नहीं खेल पाएंगी।

Harman hands over the trophy to debutant Shubha Satheesh and Jemimah Rodrigues 🥹❤️#CricketTwitter#INDvENGpic.twitter.com/09soYvLFPT — Female Cricket (@imfemalecricket) December 16, 2023

बीसीसीआई ने यह नहीं बताया कि इस बल्लेबाज को कब और कैसे चोट लगी। शुभा सतीश ने शुक्रवार को दूसरे दिन के खेल से पहले ‘वार्म अप’ किया था। यह 24 वर्षीय बल्लेबाज हालांकि उस दिन मैदान पर नहीं उतरी थी। मैच के बाद कप्तान हरमनप्रीत ने बताया कि शुभा की उंगली में ‘फ्रैक्चर और डिस्लोकेशन‘ दोनों है।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारी मेडिकल टीम आपको इस पर ज्यादा जानकारी देगी। दूसरी पारी में वह बल्लेबाजी नहीं कर पायी। उनकी उंगली में फ्रैक्चर और डिस्लोकेशन दोनों हुआ है।’’ शुभा को टेस्ट के दूसरे दिन (शुक्रवार) खेल शुरू होने से पहले चोट लगी थी। भारतीय कप्तान ने कहा, ‘‘कल (दूसरे दिन) जब हम खेल शुरू होने से पहले अभ्यास कर रहे थे तब वह चोटिल हो गयी।’’