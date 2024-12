India Women Vs Australia Women, 1st ODI: 6.2 ओवर, 19 रन और 5 विकेट, पहली बार मेगन शुट्ट ने किए 5 शिकार, पहले मैच में भारत की हार

Highlights India Women Vs Australia Women, 1st ODI: मेगन शुट्ट को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। India Women Vs Australia Women, 1st ODI: 6.2 ओवर में 1 मेडन रखते हुए 19 रन देकर 5 विकेट निकाले। India Women Vs Australia Women, 1st ODI: 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे हो गया।

India Women Vs Australia Women, 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय महिला टीम की खराब शुरुआत पहले महिला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच टीम इंडिया को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे हो गया। तेज गेंदबाज मेगन शुट्ट ने कमाल की गेंदबाजी की और 6.2 ओवर में 1 मेडन रखते हुए 19 रन देकर 5 विकेट निकाले। मेगन शुट्ट को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। भारतीय टीम 34.2 ओवरों में सिर्फ 100 रन पर आउट हो गई। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 16.2 ओवर में 5 विकेट खोकर 102 रन बनाकर बाजी मार ली।

Australia win the first #AUSvIND ODI.#TeamIndia will be aiming to bounce back in the second ODI of the series.



Scorecard

A strong bowling performance helps Australia thump India to go 1-0 up in the Women's ODI series



📝 #AUSvIND: https://t.co/va1FLK5kV8pic.twitter.com/UmM1rVSuZL— ICC (@ICC) December 5, 2024

बल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन के कारण भारत को पहले महिला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शुक्रवार को यहां ऑस्ट्रेलिया से 202 गेंद शेष रहते हुए पांच विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए 34.2 ओवर में 100 रन पर आउट हो गई।

ऑस्ट्रेलिया ने 16.2 ओवर में पांच विकेट पर 102 रन बनाकर तीन मैच की श्रृंखला में शुरुआती बढ़त हासिल की। छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया भी बीच में थोड़ी देर के लिए लड़खड़ा गया था जब तेज गेंदबाज रेणुका सिंह (45 रन देकर तीन विकेट) ने एक ओवर में दो विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया को इसके अलावा हालांकि लक्ष्य हासिल करने में किसी तरह की परेशानी नहीं हुई।

Three crucial strikes



Renuka Singh Thakur was on song with the ball



Live ▶️ https://t.co/RGxrsRZRGN#TeamIndia | #AUSvINDpic.twitter.com/DTuSs4Xx0s — BCCI Women (@BCCIWomen) December 5, 2024

अपना पहला वनडे खेल रही सलामी बल्लेबाज जॉर्जिया वोल (42 गेंदों पर नाबाद 46) ने सहजता से बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की आसान जीत सुनिश्चित की। उन्होंने अपनी पारी के दौरान रेणुका सिंह पर काउ कॉर्नर क्षेत्र में दर्शनीय छक्का भी लगाया था। उनकी सलामी जोड़ीदार फोएबे लीचफील्ड (29 गेंदों में 35 रन) ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की।

इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 48 रन जोड़कर ऑस्ट्रेलिया को अच्छी शुरुआत दिलाई। लीचफील्ड ने लगातार छह चौके लगाए, जिनमें से चार रेणुका और दो अपना पहला वनडे खेल रही तेज गेंदबाज टिटास साधु की गेंदों पर लगे। दूसरा वनडे आठ दिसंबर को यहां एलन बॉर्डर फील्ड में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बड़ी जीत की नींव तेज गेंदबाज मेगन शुट्ट ने रखी।

उन्होंने 19 रन देकर पांच विकेट लिए और भारतीय टीम को सस्ते में समेटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की तरफ से पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली जेमिमा रोड्रिग्स ने 42 गेंदों में 23 रन बनाए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने पहले सात ओवरों में ही सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए।

टीम से बाहर की गई शैफाली वर्मा की जगह खेल रही प्रिया पुनिया (03) अपनी वापसी को यादगार नहीं बना पाई। अनुभवी सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना (08) ने शुट्ट की बाहर जाती आउटस्विंगर पर विकेट के पीछे कैच दिया। पुनिया बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में शुट्ट की गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट पर कैच आउट हो गई।

कप्तान हरमनप्रीत कौर (17) को तेज गेंदबाज एनाबेल सदरलैंड ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। रोड्रिग्स बीच में तब तक सहज दिख रही थीं जब तक कि किम ग्राथ ने उन्हें थर्ड मैन पर गेंद पहुंचाने की कोशिश में बोल्ड नहीं कर दिया। भारत का स्कोर एक समय तीन विकेट पर 62 रन था लेकिन इसके बाद उसकी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई।

जेमिमा और हरमनप्रीत के अलावा हरलीन देओल (19) और रिचा घोष (14) ही दोहरे अंक में पहुंच पाई। भारत ने अपने अंतिम तीन बल्लेबाज 100 रन के स्कोर पर गंवाए। शुट्ट ने प्रिया मिश्रा को आउट करके अपने करियर में पहली बार पांच विकेट लेने का कारनामा किया।